Meteo Milano – Deciso miglioramento, seppur con qualche nube di passaggio; le previsioni

Meteo Milano, la situazione
Buona domenica cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sul Mediterraneo caratterizzata dall’azione di una ciclogenesi, pari a 993 hPa, attualmente sul medio Adriatico ed in progressivo allontanamento verso levante. In tal modo il tempo volge verso un miglioramento sul nord Italia, ma nei prossimi giorni sono attesi nuovi impulsi instabili. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.
Meteo Milano domenica 15 febbraio
Meteo in deciso miglioramento sulla Lombardia. Giornata di domenica al via con cieli sereni o poco nuvolosi su Milano, salvo qualche nube bassa nelle prime ore del mattino. Nel corso del pomeriggio attesa ancora diffusa stabilità con cieli poco o parzialmente nuvolosi. Tornano le nubi tra la sera e la notte, ma con tempo asciutto su Milano. Consulta il meteo Milano per tutti i dettagli. Temperature in aumento nei valori massimi e comprese tra +3/+4°C di minima ed i +14/+15°C di massima.
Meteo Milano lunedì 16 febbraio
Correnti umide nord-occidentali piloteranno una rapida perturbazione sull’Italia. Giornata di lunedì che risulterà tuttavia stabile su Milano, seppur con molte nubi di passaggio e nevicate sulle Alpi mediamente dai 700-900 metri. Temperature in calo nei valori diurni e comprese tra +4/+5°C di minima ed i +10/+11°C di massima.
Pausa asciutta sino a metà settimana
Meteo che risulterà più stabile sino a metà della prossima settimana. Arco alpino che proteggerà le pianure dal flusso umido nord-occidentale. Atteso tempo stabile anche nella giornata di martedì e mercoledì, poi possibile nuovo peggioramento nella seconda parte della settimana per l’ingresso di una bassa pressione sul bacino del Mediterraneo.
Laureato in Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata, attualmente sto perfezionando la mia preparazione attraverso il corso di laurea magistrale in Atmospheric Science and Technology. Lavoro presso il Centro Meteo Italiano S.r.l come meteorologo, occupandomi anche della sezione redazionale meteo e comunicati per emittenti radiofoniche.