Meteo Torino – Arriva l’alta pressione, atteso un periodo stabile; le previsioni per i prossimi giorni

Meteo Torino, la situazione

Buona domenica cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sul Mediterraneo caratterizzata dall’arrivo di un vasto e robusto campo altopressorio con valori barici al suolo livellati attorno ai 1025 hPa. Atteso un deciso miglioramento del tempo con stabilità prevalente in questo finale di febbraio. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sul Piemonte con focus in particolare per la città di Torino.

Previsioni meteo Torino oggi

Giornata di domenica al via con cieli sereni o poco nuvolosi su Torino. Nel corso del pomeriggio attesi cieli poco o parzialmente nuvolosi, poi dalle ore serali attesi addensamenti di tipo basso più consistenti, ma senza fenomeni su Torino. Consulta le previsioni meteo Torino. Temperature con lievi variazioni su Torino e comprese tra i +3/+4°C di minima ed i +13/+14°C di massima.

Previsioni meteo domani

Giornata di lunedì attesa da una mattinata stabile su tutto il Piemonte, seppur con possibili addensamenti di tipo basso e foschie su Torino. Situazione meteorologica che non subirà significative variazioni anche nel corso del pomeriggio e delle ore serali con cieli poco o parzialmente nuvolosi. Nubi basse che torneranno compatte nottetempo. Temperature in aumento e comprese tra +4/+5°C di minima ed i +15/+16°C di massima.

Febbraio termina con l’alta pressione?

Meteo che si manterrà stabile anche nel corso della prossima settimana. Alta pressione che potrebbe perdurare sull’Italia sino al termine di febbraio. Le giornate trascorreranno stabili sul Piemonte anche nel corso della prossima settimana, seppur con nubi basse e foschie in accentuazione. Temperature che si manterranno al di sopra delle medie del periodo.

