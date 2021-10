METEO MILANO – Domenica con qualche PIOGGIA, DOMANI atteso forte MALTEMPO; le previsioni

Meteo Milano, la situazione

Meteo Milano – Buona domenica e ben ritrovati dal Centro Meteo Italiano a tutti i cari lettori della Lombardia! Le condizioni meteorologiche volgono verso un deciso peggioramento sul nord Italia. La discesa di una saccatura atlantica sull’Europa occidentale, sta richiamando correnti umide meridionali verso la Lombardia con le prime deboli piogge. Primi nubifragi sono in atto sulla Liguria, ma domani sale il rischio anche per la regione lombarda e per il suo capoluogo. Vediamo che tempo ci attende oggi e durante i prossimi giorni sulla città di Milano.

Meteo Milano, domenica uggiosa con molte nubi e qualche pioggia

La giornata odierna si è aperta con cieli nuvolosi su Milano ed una debole pioggia; al momento gli accumuli sono modesti in città ed attorno ai 5-6 mm dalla mezzanotte. Il flusso umido meridionale alimenterà la nuvolosità anche nella seconda parte di giornata, quando saranno possibili ancora deboli piogge o pioviggini. Limitata sarà l’escursione termica per via dei cieli coperti e dei fenomeni, con le temperature che oscilleranno tra i +16°C della notte ed i +19°C del primo pomeriggio. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA IL METEO MILANO, SEMPRE AGGIORNATO.

Lunedì transita un’intensa perturbazione, forti piogge in Lombardia

Meteo Milano – Il tempo volgerà verso un’accentuazione dei fenomeni sulla Lombardia nella giornata di domani, lunedì 4 ottobre. La perturbazione collegata con la saccatura atlantica, transiterà sul nord Italia con l’avvio della nuova settimana. Molte nubi sono attese sin dal mattino con piogge in particolare sui settori nord-occidentali della regione. Dal pomeriggio è attesa un’accentuazione dei fenomeni, fino a divenire di moderata-forte intensità entro la fine del giorno. Rischio temporali tra la sera e la notte, con nubifragi anche su Milano. Tempo incerto anche nei giorni successivi con elevato rischio acquazzoni e temporali, per l’isolamento di una depressione atlantica sul Mediterraneo centrale.