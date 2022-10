Meteo Milano – Oggi tempo autunnale con piogge diffuse sulla Lombardia, domani ancora instabile

Meteo Milano, la situazione

Buona domenica e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori della Lombardia. Torna la pioggia sulla Lombardia in questo secondo weekend del mese di ottobre. Un cedimento barico in quota ha infatti favorito l’ingresso di masse d’aria umide sulle regioni settentrionali, responsabili di residua instabilità anche ad inizio della prossima settimana. A seguire possibile ritorno della stabilità. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.

Meteo Milano, sarà una domenica autunnale

Giornata autunnale quella odierna sulla Lombardia. Al mattino avremo cieli coperti con associate piogge diffuse, più continue sui settori nord-occidentali della regione. Situazione invariata anche durante le ore pomeridiane e serali, quando su Milano i cieli si presenteranno coperti con associate deboli piogge. Tempo più asciutto tra mantovano e bresciano con precipitazioni modeste. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Milano. Temperature minime in aumento, massime in deciso calo e comprese tra i +16°C ed i +18°C.

Domani residui fenomeni, ma in miglioramento

Avvio di settimana ancora incerto sulla Lombardia. Al mattino avremo ancora molte nubi con associate deboli piogge su Milano e sulla Lombardia. I fenomeni si attarderanno anche durante le prime ore del pomeriggio, poi tendenza al miglioramento dalla sera con attenuazione dei fenomeni ed ampie schiarite nottetempo. Temperature senza particolari variazioni e comprese tra un valore minimo di +15°C ed uno massimo di +18°C.

Da martedì tempo più asciutto, ma con nubi sparse

Dopo le piogge del weekend ed inizio settimana, le condizioni meteo volgeranno verso un nuovo miglioramento sul nord Italia. Da martedì il tempo risulterà più asciutto su Milano, grazie ad un nuovo aumento del campo barico. Tuttavia, insisteranno infiltrazioni umide a rendere le giornate a tratti grigie sulla Lombardia. Le temperature sono attese in ripresa da martedì con valori massimi che si riporteranno al di sopra dei +20°C.





Rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano

Meteo su Milano autunnale nella giornata odierna con piogge attese anche ad inizio settimana. Da martedì deciso miglioramenti, ma con nubi sparse. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!