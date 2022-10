Meteo Italia – Oggi piogge al nord, domani il maltempo si sposta anche al centro-sud

Meteo Italia, la situazione sinottica

Buona domenica e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sull’Europa caratterizzata da una vivace attività depressionaria alle alte latitudini, dove è in azione una profonda ciclogenesi, pari a 973 hPa, a ridosso dell’Islanda. Il flusso perturbato principale transita, con lieve ondulazioni, alle medie latitudini europee. Permane un vasto campo d’alta pressione sull’Europa centro-meridionale con valori livellati mediamente attorno ai 1020 hPa, mentre un cut-off è in azione a ridosso della Turchia. Un ulteriore cedimento del geopotenziale in quota favorisce l’ingresso di una perturbazione sull’Italia, con prime piogge oggi al nord e domani anche sul resto del Paese.

Domenica uggiosa al nord con piogge sparse, nubi sul resto d’Italia

Meteo Italia – Tempo in peggioramento al nord e Sardegna. Previsioni meteo oggi, domenica 9 ottobre: un ulteriore calo del geopotenziale ed una curvatura del flusso in quota, determineranno una giornata di domenica piuttosto uggiosa. In particolare cieli molto nuvolosi o coperti sono attesi sin dal mattino sui settori alpini, Piemonte, Lombardia, Valle d’Aosta e Liguria con piogge intermittenti per gran parte del giorno. Fenomeni dalla sera in estensione anche all’Emilia e Trentino-Alto Adige. Nubi in transito sul resto d’Italia con cieli a tratti nuvolosi tra Sardegna e regioni centrali tirreniche; acquazzoni e locali temporali non sono esclusi sull’Isola e nel corso del pomeriggio anche a ridosso dell’Appennino. Temporali possibili anche sulla Sicilia occidentale.

Allerta gialla della Protezione Civile per la giornata odierna

In base ai fenomeni attesi per la giornata odierna , il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per le prossime 24 ore: Per la giornata di Domenica 9 ottobre 2022:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Lombardia: Nodo Idraulico di Milano, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria. Maltempo atteso ad inizio settimana anche al centro-sud, vediamo nella prossima pagina ulteriori dettagli.

Domani piogge e qualche temporale in arrivo anche al centro-sud

La formazione di un blando minimo barico sul medio Tirreno, nel corso della giornata di lunedì 10 ottobre, causerà piogge irregolari sulle regioni centrali tirreniche, sud Italia e Sicilia. Non si escludono locali nubifragi a ridosso dei settori costieri, per la probabile formazione di temporali semi-stazionari sul Tirreno. Piogge al mattino anche al Nordovest e Sardegna, mediamente di debole intensità, ma in miglioramento dal pomeriggio. Nubi estese sul resto del centro-sud con qualche goccia di pioggia irregolare ed intermittente. Tendenza al miglioramento serale anche sulle regioni centrali e Sardegna, residui fenomeni sono attesi tra Campania, Calabria e Salento.

