METEO MILANO: Ennesima giornata di SOLE in città ma attenzione al MALTEMPO in arrivo dal WEEKEND

Meteo Italia, una primavera birichina

Clima prettamente invernale in tutta Italia con le temperature scese sotto lo zero in queste prime ore della giornata. Forti gelate hanno interessato la pianura Padana in generale come anche le pianure del centro e del sud Italia peninsulare. A Milano il freddo si è fatto sentire nelle ultime ore con la colonnina di mercurio che tuttavia sta aumentando sensibilmente con l'irraggiamento diurno.

Previsioni meteo per la città di Milano

Gelate tardive argomento principale in gran parte dell’Italia durante a giornata odierna, tuttavia nelle prossime ore le temperature torneranno ad essere primaverili anche se nella prossima notte non si esclude la possibilità di altre gelate tardive in pianura e lungo le valli interne. Sole in tutte le città d’Italia nella giornata odierna, tempo stabile a Milano anche nella giornata di domani ma con nubi in progressivo aumento, segnali di un peggioramento meteo in arrivo nel corso del prossimo weekend.

Meteo Italia, maltempo di ritorno dal weekend

Correnti meridionali o occidentali al posto di quelle settentrionali nel corso dei prossimi giorni: sul bacino del Mediterraneo occidentale ora troviamo un promontorio di alta pressione ma attenzione che nei prossimi giorni al suo posto subentrerà una saccatura di bassa pressione. Questa sarà in grado di riportare precipitazioni anche intense al nord Italia dopo una lunga fase siccitosa. Tra il prossimo weekend e la prossima settimana saranno diversi gli impulsi di maltempo.