METEO MILANO – Fase di forte MALTEMPO e TEMPERATURE in CALO, ma migliora presto, ecco le previsioni

Maltempo sulle regioni settentrionali e sul versante adriatico centrale

Nel corso della nottata odierna un violento sistema temporalesco ha attraversato buona parte del nord Italia da ovest verso est partendo dal Piemonte, con temporali e grandinate che hanno interessato dunque la Lombardia, il Veneto e più generalmente la Pianura Padana, con i fenomeni localmente anche violenti. Nel pomeriggio il maltempo si è esteso anche in parte del centro, interessando in particolar modo il versante adriatico centrale, ma locali temporali hanno colpito anche le regioni del versante opposto. Rimane invece maggiormente stabile e asciutto al sud, dove l’Alta pressione riesce ad assicurare ancora stabilità. Milano è minacciata da forti temporali in questi minuti, come vedremo.

Previsioni meteo Milano oggi

Dopo il passaggio temporalesco della serata di ieri, la città di Milano torna a osservare l’arrivo di maltempo anche intenso che in questi minuti sta colpendo soprattutto le zone più settentrionali della metropoli. Questa parentesi instabile segue una prima parte di giornata che, nonostante la nuvolosità irregolare e talvolta anche minacciosa, è risultata comunque relativamente stabile e asciutta sulla città meneghina. Al netto di fenomeni localmente intensi, soprattutto nelle aree nord, come scritto in precedenza, gli accumuli risultano ancora deboli poiché essi hanno da poco iniziato a colpire l’area milanese. Entro il termine della giornata è comunque prevista la cessazione dei fenomeni, con un miglioramento delle condizioni meteo. Temperature che oscillano tra i +18°C di minima peraltro attuale e +30°C di massima.

Progressive schiarite per domani, rasserenamenti in serata

Nella giornata di domani sabato 4 luglio le condizioni meteo della città di Milano, così come di tutto il nord Italia, tenderanno a migliorare grazie allo spostamento della goccia fredda verso sudest. Sebbene in una prima parte di giornata i cieli appariranno comunque poco o parzialmente nuvolosi, le progressive schiarite che si registreranno nel corso del giorno stesso faranno si che in serata essi rassereneranno completamente. Tutto ciò si inserirebbe all’interno di un contesto climatico comunque abbastanza caldo, con temperature che si aggireranno intorno alla media del periodo.