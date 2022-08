METEO MILANO – Fase instabile con PIOGGE e TEMPORALI fino al WEEKEND e TEMPERATURE in media. Ecco le PREVISIONI

Situazione meteo in Italia

Buongiorno e buon mercoledì a tutti gli affezionati lettori della Lombardia da parte del Centro Meteo Italiano. Piccolo cavetto d’onda che in mattinata porta ancora qualche pioggia al Nord-Est e tra Lombardia ed Emilia Romagna, ma comunque in allontanamento. Tempo che tenderà quindi a migliorare, anche se non mancheranno acquazzoni e temporali su Alpi e Appennini. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.

Previsioni meteo Milano per oggi

Al mattino nuvolosità irregolare su tutta la Lombardia con possibili piogge isolate. Al pomeriggio acquazzoni e temporali interesseranno i rilievi alpini e prealpini, mentre sul resto della regione avremo tempo più asciutto con cieli per lo più soleggiati. Nuvolosità in generale aumento tra la serata e la notte con piogge sui settori prealpini e sulla Lombardia occidentale. Nuvolosità in generale aumento tra la serata e la notte con piogge sui settori prealpini e sulla Lombardia occidentale. Per ulteriori dettagli, consulta il meteo Milano. Temperature in lieve diminuzione e comprese su Milano tra i +20°C della notte ed i +28°C del pomeriggio.

Previsioni meteo Milano per domani

Nella giornata di domani transiterà un nuovo cavetto d’onda sull’Italia portando maltempo al Centro-Sud, mentre al Nord i fenomeni saranno più sporadici. Al mattino nuvolosità irregolare su gran parte della Lombardia con piogge sparse, più asciutto sui settori settentrionali con cieli poco nuvolosi. Al pomeriggio precipitazioni che interesseranno soprattutto i settori prealpini, più asciutto altrove con nuvolosità in dissolvimento. Residue piogge in serata ancora su Alpi e Prealpi, asciutto altrove con nuvolosità in aumento. Di seguito la tendenza meteo per la settimana. Temperature senza grosse variazioni, comprese su Milano tra 21°C e 27°C.

Tendenza meteo per la Lombardia

Nella giornata di venerdì il cavetto d’onda si allontanerà verso levante e sull’Italia avremo una circolazione anticiclonica. Questo porterà una giornata di bel tempo sulla Lombardia con cieli per lo più soleggiati. Nuovo cedimento dei geopotenziali nel weekend con l’arrivo di un flusso umido occidentale a tratti instabile porterà un fine settimana perturbato su Milano e la Lombardia.





