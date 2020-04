METEO MILANO – Fasi NUVOLOSE alternate ad altre più SOLEGGIATE, ecco le previsioni

Totale assenza di fenomeni sul territorio nazionale anche oggi

Nonostante il progressivo avvicinamento da parte di una saccatura di maltempo in avanzamento verso est dal Mediterraneo occidentale che ha come risultato un primo aumento della copertura nuvolosa su molte aree della nostra Penisola, non solo le condizioni meteo appaiono generalmente stabili, ma anche il clima risulta piuttosto mite per il periodo. Le temperature infatti sono continuate ad aumentare quest’oggi in maniera lenta, ma progressiva, raggiungendo i +24/+25°C localmente sulle regioni settentrionali fino ad arrivare ai +26°C registrati nella Sardegna. Molto mite rispetto al periodo anche sulle pianure interne delle regioni centrali e zone interne della Calabria. A Milano le condizioni atmosferiche risultano stabili, come vedremo.

Previsioni meteo Milano oggi

L’avvicinamento della saccatura di cui prima, ha portato i suoi effetti anche sul capoluogo lombardo dove, precisamente a partire da questa mattina, si susseguono cieli poco o parzialmente nuvolosi. I flussi umidi hanno dunque la meglio, ma il tempo su Milano è rimasto e rimane piuttosto asciutto. Tali condizioni meteo di stabilità si rinnoveranno e si protrarranno almeno fino al termine della serata corrente, con l’alternarsi di fasi nuvolose ad altre un po’ più serene. Le temperature si aggirano su valori puramente primaverili sulla città meneghina, con i valori minimi che si attestano intorno ai +8°C e a cui seguono massime prossime ai +23°C.

Domani nuove schiarite

Dopo una nottata che rimarrà comunque piuttosto disturbata dal transito di nuvolosità irregolare sulla città di Milano, a partire dalla mattinata di domani sabato 18 aprile verranno meno gli effetti del flusso umido in scorrimento nel Mediterraneo, almeno temporaneamente e ciò consentirà ampie schiarite e rasserenamenti. Cieli soleggiati persisteranno sul capoluogo lombardo fino a fine giornata, con condizioni di sereno che si ritroveranno anche nel corso della serata. Le temperature minime inoltre sono previste in leggero aumento, mentre le massime stazioneranno pressapoco sui valori odierni con fisiologiche oscillazioni.