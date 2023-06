Meteo Milano – Forte maltempo in arrivo tra domani e venerdì: saccatura atlantica in transito

Condizioni meteo a Milano

Buongiorno e ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica attuale che vede un vasto campo d’alta pressione che dall’Atlantico si estende fino al Mediterraneo centro-occidentale, portando stabilità in Italia, ma una circolazione depressionaria è in discesa dal Mare del Nord verso l’Europa centro-orientale, portando delle piogge e temporali su alcune regioni. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.

Previsioni meteo per oggi a Milano

Meteo oggi – Al mattino avremo tempo stabile con addensamenti da nuvolosità bassa in Pianura Padana e in dissolvimento nel corso delle ore, mentre sui restanti settori avremo cieli sereni o poco nuvolosi. Nel pomeriggio acquazzoni e temporali in rapido sviluppo sui settori prealpini, asciutto altrove con cieli soleggiati. In serata e soprattutto nella notte nuvolosità in aumento specie sulla Pianura Padana con la possibilità di piogge isolate. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Milano. Temperature in diminuzione, comprese su Milano tra 21°C e 29°C.

Meteo Milano domani

Meteo domani – Nella giornata di domani si avvertiranno i primi disturbi del maltempo: al mattino avremo cieli coperti su tutti i settori; al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata ancora tempo asciutto; possibile peggioramento nella notte con piogge sparse sulla Lombardia. Di seguito la tendenza meteo per la seconda parte di settimana. Temperature in diminuzione, comprese su Milano tra 18°C e 28°C.

Tendenza meteo per la settimana a Milano

Nel corso della seconda parte della settimana avremo l’avvicinamento di una saccatura atlantica che porterà sulla Lombardia un aumento della nuvolosità nella giornata di giovedì, mentre per venerdì è atteso forte maltempo con acquazzoni e temporali diffusi e localmente anche a carattere di nubifragio. Migliora nel weekend ma con acquazzoni e temporali pomeridiani sulle Alpi e in sconfinamento verso le pianure. Rimanete aggiornati!





