METEO MILANO – Gelo al primo mattino, TEMPERATURE miti nelle ore centrali della giornata, i dettagli per il Weekend

Meteo Italia: bel tempo con minime in calo, massime in aumento

Siamo alle prese con un’ondata di freddo nella norma visto il periodo in corso con l’anticiclone che già è in procinto di tornare a dominare lo scenario meteo in tutta Italia facendo risalire nuovamente le temperature. Sulla città di Milano in queste ore si respira aria decisamente più pulita grazie alle correnti settentrionali fredde e secche in grado di spazzare via gli inquinanti atmosferici. Da segnalare soltanto la possibilità di gelate notturne nelle prossime ore. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI MILANO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

METEO MILANO – Gran sole anche nei prossimi giorni

La giornata odierna trascorrerà con il bel tempo in tutta Italia con le precipitazioni terminate in queste ore anche sulle regioni più meridionali. A Milano le previsioni meteo per le prossime ore e i prossimi giorni ci indicano ancora sole per tutta la giornata e clima gradevole durante le ore centrali, più freddo invece di notte e al primo mattino con possibile gelo.

Previsioni meteo prossime 24 ore

Giornata all’insegna del sole su tutte le regioni settentrionali e fin dalle prime ore del mattino. Cieli sereni ovunque anche nel pomeriggio e in serata, possibili gelate in pianura Padana e lungo le valli. Bel tempo e sole prevalente anche sulle regioni centrali salvo innocua nuvolosità in transito in Abruzzo durante le prime ore del mattino. Bel tempo su tutte le regioni durante il pomeriggio e la serata. Tempo stabile al sud ma con nubi in transito sul Molise, Puglia e Basilicata durante la mattinata, sole prevalente su tutte le altre regioni. Bel tempo su tutte le regioni nella seconda parte della giornata con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature in calo nei valori minimi in aumento quelli massimi.