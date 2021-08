METEO MILANO – Giornate di SOLE e CALDO in aumento. TEMPERATURE in salita fino a FERRAGOSTO. Le PREVISIONI

Condizioni meteo a Milano e in Italia

Buongiorno e ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano di Milano e della Lombardia! L’attuale situazione sinottica mostra un vasto promontorio anticiclonico in rinforzo sul Mar Mediterraneo centrale e con un campo di alta pressione che copre gran parte del continente europeo, mentre a latitudini più alte troviamo una vasta area depressionaria con vari minimi al suolo che si susseguono dalla Groenlandia alla Scandinavia. Sull’Italia avremo cosi tempo stabile e asciutto e per lo più soleggiato, ma con delle nubi in transito sull’Italia centrale portate dal flusso di correnti sud-occidentali. Vediamo di seguito in maggiore dettaglio le previsioni meteo per la città di Milano.

Previsioni meteo per Milano odierne

Meteo Milano – Giornata caratterizzata da condizioni meteo stabili e soleggiate su Milano e la Lombardia. Al mattino avremo tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la regione. Nel corso delle ore pomeridiane non avremo variazioni di rilievo, con tempo che si manterrà asciutto e con della nuvolosità in transito da ovest. Non si escludono comunque delle isolate precipitazioni sui rilievi alpini. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con cieli in prevalenza sereni su tutta la regione. Temperature stazionarie o in lieve aumento, che su Milano saranno comprese tra i 18°C e i 31°C. I venti risulteranno deboli di direzione variabile. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA IL METEO MILANO, SEMPRE AGGIORNATO.

Meteo Milano domani

Meteo Milano – Anche la giornata di domani sarà caratterizzata da condizioni meteo stabili e soleggiate grazie alla presenza dell’alta pressione. Al mattino avremo tempo stabile e cieli sereni su tutta la regione. Nelle ore pomeridiane continueremo ad avere cieli soleggiati su gran parte della regione, mentre qualche nube potrà interessare i settori alpini dove non si escludono delle piogge isolate di breve durata. In serata tornano cieli sereni ovunque e cosi anche durante la nottata. Temperature in ulteriore aumento e su Milano saranno comprese tra i 19°C e i 33°C, mentre sui settori sud-orientali della regione si potranno raggiungere i 37-38°C. Ventilazione debole di direzione variabile. Vediamo di seguito la tendenza settimanale.