METEO ITALIA: crescendo del CALDO fino al weekend di FERRAGOSTO, ecco i dettagli

Super caldo in Italia nei prossimi giorni per intensità e durata

Partendo dall’analisi degli spaghetti del modello GFS possiamo notare come le temperature di diversi gradi al di sopra della medie potrebbero andare avanti indisturbate almeno fino al 20 del mese. Condizioni meteo stabili in Italia a causa del progressivo rinforzo di un vasto anticiclone africano sul Mediterraneo centrale. Questo porterà la più intensa e probabilmente duratura ondata di caldo di questa estate 2021. Una possibile flessione delle temperature potrebbe arrivare non prima dell’inizio della terza decade.

Valori record di caldo non esclusi nella più intensa ondata dell’estate

Quella ormai iniziata sarà probabilmente l’ondata di caldo più intensa dell’estate sia come picchi che come durata. Crescendo di temperature nei prossimi giorni con massime che entro Mercoledì potrebbero toccare e localmente superare i +45 gradi su Sardegna e Sicilia, il modello GFS propone per domani punte di ben +47 gradi in Sicilia. Valori oltre i +40 gradi anche su Calabria, Basilicata, Puglia, Campania, Lazio e tra Toscana e Umbria. Verso il weekend di Ferragosto, stando all’attuale evoluzione meteo, non si escludono punte oltre i +40 gradi anche sulla Pianura Padana.

Siccità estiva e rischio incendi elevato, piogge rimandate

Sulle regioni del Centro-Sud la siccità estiva si sta facendo sempre più importante e su alcune zone non piove da oltre 60 giorni. Stando agli ultimi aggiornamenti dei modelli la tendenza meteo sembra orientata verso un reiterasi di condizioni anticicloniche ben oltre il weekend di Ferragosto sull’Italia. Allo stato attuale non sarebbe così improbabile se l’anticiclone africano dominasse imperterrito sul Mediterraneo quasi fino al termine del mese.

