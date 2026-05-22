Meteo Milano – Giornate oramai tipicamente estive tra sole e temperature verso i+30°C, salvo qualche piovasco sulle Alpi

Meteo Milano, la situazione

Buon venerdì cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica che vede un robusto anticiclone di matrice afro-azzorriana in espansione sull’Europa centro-occidentale e che risulta invadente anche sul Mediterraneo centrale, anche se risulta più defilato con conseguente infiltrazioni di aria fresca in quota. Giornate dunque stabili e con caldo in aumento, ma ancora qualche temporale pomeridiano specie nelle zone interne del Sud e sui settori alpini. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.

Meteo Milano oggi

Giornata all’insegna del bel tempo su Milano e la Lombardia. L’alta pressione porterà stabilità diffusa su tutta la regione, con cieli prevalentemente soleggiati sia al mattino che durante le ore pomeridiane o con al più il transito di qualche velatura. In serata e nella notte poche variazioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Consulta il meteo Milano per tutti i dettagli. Temperature in rialzo e comprese su Milano tra +18/+19°C di minima ed i +28/+29°C di massima.

Meteo Milano domani

La giornata di domani non vedrà particolari variazioni sotto il profilo meteo sulla Lombardia. Al mattino tempo stabile con sole prevalente e qualche innocua velatura di passaggio. Al pomeriggio isolati piovaschi possibili sulle Alpi, ancora soleggiato su Milano e sul resto della regione. Tra la serata e la notte si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Di seguito la tendenza meteo per il resto della settimana. Temperature stabili o in lieve rialzo e comprese su Milano tra +19/+20°C di minima ed i +29/+30°C di massima.

Stabilità prevalente fino a metà della prossima settimana

Il robusto anticiclone di matrice sub-tropicale che sta prendendo il dominio sull’Europa centro-occidentale garantirà stabilità prevalente sull’Italia fin verso metà della prossima settimana. Su Milano e la Lombardia attese giornate oramai tipicamente estive, tra cieli soleggiati e massime che in pianura, Milano compresa, potranno anche superare i +30°C. Unica eccezion la possibilità di qualche isolato piovasco pomeridiano sui settori alpini e prealpini. A seguire l’alta pressione potrebbe cedere, con l’avvicinamento di aria più fredda dai quadranti nord-orientali che riporterebbe un aumento dell’instabilità e temperature più vicine alle medie, ma comunque da confermare nei prossimi aggiornamenti.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.