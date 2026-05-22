Meteo Milano – Giornate oramai tipicamente estive tra sole e temperature verso i+30°C, salvo qualche piovasco sulle Alpi

Meteo Milano, la situazione
Buon venerdì cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica che vede un robusto anticiclone di matrice afro-azzorriana in espansione sull’Europa centro-occidentale e che risulta invadente anche sul Mediterraneo centrale, anche se risulta più defilato con conseguente infiltrazioni di aria fresca in quota. Giornate dunque stabili e con caldo in aumento, ma ancora qualche temporale pomeridiano specie nelle zone interne del Sud e sui settori alpini. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.
Meteo Milano oggi
Giornata all’insegna del bel tempo su Milano e la Lombardia. L’alta pressione porterà stabilità diffusa su tutta la regione, con cieli prevalentemente soleggiati sia al mattino che durante le ore pomeridiane o con al più il transito di qualche velatura. In serata e nella notte poche variazioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Consulta il meteo Milano per tutti i dettagli. Temperature in rialzo e comprese su Milano tra +18/+19°C di minima ed i +28/+29°C di massima.
Meteo Milano domani
La giornata di domani non vedrà particolari variazioni sotto il profilo meteo sulla Lombardia. Al mattino tempo stabile con sole prevalente e qualche innocua velatura di passaggio. Al pomeriggio isolati piovaschi possibili sulle Alpi, ancora soleggiato su Milano e sul resto della regione. Tra la serata e la notte si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Di seguito la tendenza meteo per il resto della settimana. Temperature stabili o in lieve rialzo e comprese su Milano tra +19/+20°C di minima ed i +29/+30°C di massima.
Stabilità prevalente fino a metà della prossima settimana
Il robusto anticiclone di matrice sub-tropicale che sta prendendo il dominio sull’Europa centro-occidentale garantirà stabilità prevalente sull’Italia fin verso metà della prossima settimana. Su Milano e la Lombardia attese giornate oramai tipicamente estive, tra cieli soleggiati e massime che in pianura, Milano compresa, potranno anche superare i +30°C. Unica eccezion la possibilità di qualche isolato piovasco pomeridiano sui settori alpini e prealpini. A seguire l’alta pressione potrebbe cedere, con l’avvicinamento di aria più fredda dai quadranti nord-orientali che riporterebbe un aumento dell’instabilità e temperature più vicine alle medie, ma comunque da confermare nei prossimi aggiornamenti.
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Appassionato di meteorologia fin da piccolo, ho deciso di continuare la mia passione con gli studi. Laureato in Fisica presso l’Università degli studi di Roma La Sapienza, ho continuato con il corso di laurea magistrale in Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata. Lavoro presso il Centro Meteo Italiano S.r.l come meteorologo, occupandomi di previsioni meteo e redazione di articoli meteorologici.