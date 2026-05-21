Meteo Torino – Prosegue la finestra di stabilità e bel tempo, con clima simil-estivo in città: ecco le previsioni

Generale stabilità e bel tempo in Italia

A seguito degli isolati rovesci e temporali azionatisi sulle zone interne e montuose di Sicilia e Calabria nel corso di questo pomeriggio, le condizioni meteo tornano ad apparire generalmente stabili e asciutte in Italia , con ulteriore miglioramento in avanzamento proprio in queste ore. Il tempo è rimasto buono tutto il giorno a Torino come sulla stragrande maggioranza del territorio nazionale, come vedremo, con temperature che, in questo contesto, subiscono tuttavia un ulteriore aumento rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Previsioni meteo Torino oggi

Stabilità e bel tempo governano Torino fin dalle prime ore della notte odierna, grazie agli effetti portati al suolo da parte dell’Anticiclone azzorriano. Questi si ripercuoteranno, sul capoluogo piemontese come sul resto d’Italia , anche nelle prossime ore, garantendo assenza di fenomeni e, persino, di disturbi nuvolosi in città. Le temperature, in questo contesto, risultano quest’oggi comprese tra i +16°C di minima e i +28°C di massima circa, valori di fatto simil-estivi.

Domani ancora stabilità e bel tempo in Italia

Nella giornata di domani venerdì 22 maggio l’Anticiclone azzorriano resterà protagonista sullo scenario meteorologico del Mediterraneo centro-occidentale, assicurando stabilità e bel tempo in tutta Italia , Torino compresa, dove i cieli resteranno pressoché sereni. Le temperature, in questo contesto, subiranno un ulteriore aumento sia nei valori massimi che, soprattutto, in quelli minimi.

Nessuna novità in arrivo per sabato

La giornata di sabato 23 maggio trascorrerà con assenza di novità rilevanti sul nostro Paese e su Torino: in entrambi i casi, infatti, le condizioni meteo resteranno generalmente stabili e asciutte e accompagnate da bel tempo. Le temperature, in questo contesto, subiranno un ulteriore aumento nei valori minimi, al netto della stazionarietà di quelli massimi.

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