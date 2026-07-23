Meteo Milano – Giornate stabili e con clima gradevole, nel weekend possibile arrivo di qualche temporale

Situazione meteo a scala nazionale

Buon giovedì cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica che vede una saccatura depressionaria in allungamento dalla Scandinavia verso i Balcani, con aria fresca che lambisce anche il Mediterraneo centrale. Questo porta un calo termico in Italia ed anche un po’ di instabilità, specie al Nord-Est, medio versante adriatico ed al Sud. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.

Meteo Milano oggi

Giovedì stabile sulla Lombardia, salvo qualche eccezione. Al mattino avremo tempo per lo più asciutto su tutta la regione con cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi. Al pomeriggio possibili piovaschi sui settori alpini e prealpini, schiarite in arrivo sulla Pianura Padana. Tra la serata e la notte tempo stabile ovunque con prevalenza di cieli sereni. Consulta il meteo Milano per tutti i dettagli. Temperature con poche variazioni e comprese su Milano tra +21/+22°C di minima ed i +29/+30°C di massima.

Meteo Milano domani

Giornata di venerdì all’insegna del bel tempo sulla Lombardia. Atteso infatti tempo stabile e asciutto su tutta la regione sia al mattino che al pomeriggio con cieli prevalentemente soleggiati. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con la possibilità di qualche innocua velatura in transito. Di seguito la tendenza meteo per il medio termine. Temperature stabili e comprese tra +21/+22°C di minima ed i +28/+29°C di massima.

Possibili temporali nel weekend e rischio ritorno del caldo entro fine mese

Nel corso del weekend avremo un piccolo promontorio anticiclonico che andrà a muoversi da ovest verso est sul Mediterraneo, seguito da una blanda saccatura di natura atlantica. Giornata di sabato che dovrebbe scorrere prevalentemente stabile sulla Lombardia, con un graduale aumento della nuvolosità proveniente da ovest ma senza fenomeni di rilievo associati, salvo qualche pioggia sui settori alpini e prealpini. Entro domenica possibile invece un peggioramento con piogge e temporali sparsi su tutta la regione, Milano inclusa, ma persiste ancora un po’ di incertezza. Prima parte della prossima settimana che potrebbe vedere ancora un po’ di instabilità per il possibile isolamento di una goccia fredda sul Mediterraneo centro-occidentale, ma entro fine mese sembra sempre più probabile il ritorno del caldo intenso. Vi ricordiamo che si tratta solamente di una tendenza e vi invitiamo a seguire i nostri prossimi aggiornamenti.

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