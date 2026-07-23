Meteo Roma – Sole e caldo più contenuto, ma nel weekend possibile instabilità

Situazione meteo a scala nazionale

Buon giovedì cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica che vede un fronte instabile scivolare lungo i Balcani e lambire il Mediterraneo centrale, favorendo una generale attenuazione del caldo più intenso sull’Italia. Le condizioni meteo risultano più instabili soprattutto lungo il medio-basso versante adriatico e al Sud, mentre sulle regioni tirreniche prevale ancora un quadro più stabile e soleggiato. Sul Lazio il tempo si manterrà in prevalenza asciutto, con clima estivo ma senza gli eccessi termici dei giorni scorsi. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma oggi, giovedì 23 luglio

Giornata nel complesso stabile su Roma e sul Lazio. Al mattino avremo cieli sereni o poco nuvolosi su gran parte della regione, con clima gradevole nelle prime ore del giorno. Nel corso del pomeriggio il sole continuerà a prevalere sulla Capitale e lungo i settori costieri, mentre qualche addensamento potrà svilupparsi sui rilievi appenninici e nelle zone interne, ma senza fenomeni di rilievo sulla città.

In serata e nella notte si rinnoveranno condizioni di tempo stabile, con cieli sereni o poco nuvolosi e clima più gradevole rispetto alle notti precedenti. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Caldo estivo ma più contenuto su Roma, con temperature comprese tra i +20/+21°C di minima ed i +33/+34°C di massima.

Meteo Roma domani, venerdì 24 luglio

La giornata di domani sarà ancora caratterizzata da condizioni meteo in prevalenza stabili sul Lazio. Al mattino attesi cieli sereni o poco nuvolosi su Roma e su gran parte della regione. Nel corso del pomeriggio poche variazioni, con sole prevalente sulla Capitale e locali addensamenti in sviluppo soltanto nelle zone interne e appenniniche, senza fenomeni significativi associati.

Tra la serata e la notte tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Di seguito la tendenza meteo per il medio termine. Temperature su Roma comprese tra i +18/+19°C della notte ed i +34/+35°C del primo pomeriggio, con caldo estivo ma generalmente sopportabile.

Fine settimana tra sole e possibile peggioramento domenica

La giornata di sabato dovrebbe trascorrere ancora con condizioni meteo in prevalenza stabili su Roma e sul Lazio. Avremo sole alternato a qualche nube, con temperature massime intorno ai +32/+33°C sulla Capitale e clima pienamente estivo, ma senza picchi estremi.

Tra la serata di sabato e la giornata di domenica, invece, l’avvicinamento di una perturbazione atlantica potrebbe favorire un aumento dell’instabilità anche sulle regioni centrali tirreniche. Su Roma e sul Lazio non si esclude quindi il passaggio di rovesci o temporali, più probabili nella seconda parte di domenica e sui settori interni, ma localmente possibili anche verso le aree pianeggianti. La tendenza resta da confermare nei prossimi aggiornamenti.

Inizio settimana più variabile, poi temperature di nuovo in aumento

L’inizio della prossima settimana potrebbe vedere ancora qualche disturbo residuo sul Lazio, ma con tendenza a un nuovo miglioramento già da lunedì. Le temperature resteranno su valori pienamente estivi, ma senza eccessi particolari almeno nelle prime ore della settimana.

A seguire, una nuova rimonta dell’alta pressione potrebbe riportare condizioni meteo più stabili su Roma e sul Lazio, con temperature in graduale aumento tra martedì e mercoledì. Al momento non si intravede comunque un ritorno immediato del caldo estremo, ma solo un clima estivo più classico.

Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano

Meteo su Roma stabile e soleggiato tra oggi e venerdì, con caldo estivo ma più contenuto rispetto ai giorni scorsi. Nel weekend possibile aumento dell’instabilità, specie tra domenica e lunedì, con rischio di rovesci o temporali sul Lazio. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!