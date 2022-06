METEO MILANO – Giugno verso un periodo STABILE e con CALDO estivo; le previsioni

Meteo Milano, la situazione

Alta pressione in espansione sull’Italia determinerà condizioni meteo stabili anche su Milano. Un vasto campo anticiclonico è infatti in rinforzo sull’Europa centro-meridionale, determinando una fase stabile ed estiva anche sul nostro Paese nel corso dei prossimi giorni con caldo in deciso aumento. Qualche disturbo instabile potrà tornare per lo più sui settori alpini e prealpini. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.

Meteo Milano: domenica stabile con tanto sole sulla Lombardia

Il secondo weekend del mese di giugno proseguirà stabile e soleggiato sulla Lombardia. Campo barico alto e livellato attorno ai 1020 hPa e masse d’aria asciutte rinnoveranno infatti cieli sereni o al più poco nuvolosi su Milano. Nottetempo è atteso un aumento della nuvolosità sui settori alpini. Consulta le previsioni meteo Milano per ulteriori dettagli! Temperature attese in deciso aumento, oscillano tra i +22°C della notte ed i +32/+33°C del pomeriggio.

Prossima settimana estiva, salvo locali disturbi

La prossima settimana sarà condizionata dalla presenza dell’alta pressione, con condizioni meteo stabili su Milano, salvo locali disturbi. Un lieve cedimento del geopotenziale favorirà l’intrusione in quota di masse d’aria più umide con un peggioramento del tempo nel corso della notte di martedì, quando acquazzoni e temporali potranno interessare in particolare le Prealpi, bergamasco e bresciano. Qualche goccia di pioggia non è esclusa anche Milano entro la prima parte di martedì. A seguire ritorno dell’alta pressione con caldo in aumento.

Temperature oltre le medie del periodo, caldo intenso da giovedì

Temperature estive attese sull’Italia nei prossimi giorni con caldo intenso sulla Pianura Padana centro-occidentale. In particolare su Milano le temperature si manterranno tra i +20°C della notte ed i +32/+33°C del pomeriggio fino alla giornata di lunedì 13 giugno. Tra martedì e mercoledì l’arrivo di condizioni instabili favoriranno un calo nei valori massimi, attesi attorno ai +30/+31°C, mentre i valori notturni si manterranno attorno ai +20/+21°C. Da giovedì atteso un nuovo aumento, specie nei valori diurni, con massime che potrebbero superare i +35°C.





Meteo stabile con temperature estive su Milano per gran parte della settimana, salvo qualche disturbo tra martedì e mercoledì.