METEO MILANO – Importanti novità in arrivo tra Domenica e Lunedì, intanto bel tempo e clima gradevole

Meteo Milano: innocua nuvolosità in transito in queste ore

Nubi medio-alte da ovest verso est attraversano la Lombardia in queste ore ma le precipitazioni risultano assenti. Sulla città di Milano ci attendono condizioni meteo stabili anche nei prossimi giorni con maggiori schiarite grazie all’avvicinamento del promontorio di alta pressione di matrice africana. Tuttavia un nocciolo di aria più fredda in quota in spostamento dal nord Europa fin sui Balcani lambirà anche l’Italia durante la giornata di domani causando un moderato peggioramento, non è il caso questo di Milano. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI MILANO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Meteo Italia: sole e temperature in aumento nei prossimi giorni

Salvo che per una breve fase più instabile nella giornata di domani, la settimana in corso trascorrerà con il tempo stabile in Italia e con le temperature in aumento in Italia. Sulle isole maggiori arriveremo facilmente a raggiungere la soglia dei 30°c, specialmente in Sardegna a ridosso del prossimo weekend. La fase 2 per l’emergenza da covid-19 procederà pertanto con il sole e il clima quasi estivo, fino a quando questa fase stabile? L’anticiclone non avrà una fissa dimora nei prossimi giorni e nelle prossime settimane e per questo motivo sull’Italia tornerà il maltempo specie al nord con temporali localmente anche di forte intensità.

Previsioni meteo 6 Maggio 2020

Quella di domani sarà una giornata all’insegna del tempo in prevalenza stabile sulle regioni settentrionali d’Italia con nubi irregolari al mattino e qualche pioggia o acquazzone al pomeriggio sulla Romagna, Alpi e Appennino. Mattinata asciutta ma con cieli poco o irregolarmente nuvolosi sulle regioni centrali, locali piogge o temporali al pomeriggio tra Marche, Umbria, Toscana e Abruzzo. Bel tempo anche al sud Italia con cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi salvo qualche disturbo al pomeriggio e in serata sui settori interni di Puglia, Molise e Campania. Temperature in calo sul versante adriatico, in aumento altrove.