Meteo Milano – In arrivo piogge sparse al centro-nord e sulla Lombardia. Ecco le previsioni

Condizioni meteo in Italia e a Milano

Buongiorno e buon giovedì cari lettori del Centro Meteo Italiano! Attuale situazione sinottica che vede l’alta pressione in rimonta sul mediterraneo centro-occidentale. Questo porterà condizioni meteo più stabili in Italia, specie nella giornata di domani, ma non mancherà comunque l’instabilità pomeridiana. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.

Previsioni meteo di Milano per oggi

Meteo oggi – Queste le previsioni meteo per oggi 9 Giugno: al mattino avremo tempo stabile su tutta la regione con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi, salvo locali addensamenti in transito al primo mattino con possibili piogge isolate. Al pomeriggio acquazzoni e temporali in rapido sviluppo sui settori alpini e prealpini, asciutto su Milano e sulla Pianura Padana con cieli per lo più soleggiati. In serata fenomeni in esaurimento su tutti i settori con nuvolosità alternata a schiarite. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Milano. Le temperature non subiranno variazioni di rilievo, comprese su Milano tra 19°C e 26°C.

Meteo Milano domani

Meteo domani – Per la giornata di domani 10 Giugno avremo al mattino tempo piuttosto stabile con cieli parzialmente nuvolosi sulla Lombardia, anche se non sono escluse delle piogge isolate. Al pomeriggio attesi acquazzoni sparsi e locali temporali su Alpi e Prealpi, più asciutto su resto della regione con molte velature in transito, a tratti anche compatte. In serata ancora fenomeni sui settori alpini e asciutto in Pianura Padana, ma con nuvolosità in generale aumento. Nuvolosità in ulteriore aumento nella notte con possibili piogge o acquazzoni isolati. Di seguito la tendenza meteo per i giorni a seguire. Le temperature si manterranno stabili, comprese su Milano tra 17°C e 27°C.

CONTINUA A LEGGERE





Tendenza meteo di Milano per i prossimi giorni

Nella giornata di sabato, a causa di una nuova flessione del promontorio anticiclonico, avremo correnti umide in arrivo da ovest le quali porteranno molta nuvolosità in transito specie al mattino ma con poche fenomeni sulla Lombardia, ma da pomeriggio torna protagonista l’instabilità termo convettiva, con acquazzoni e temporali sulle Alpi. Un nuovo peggioramento è atteso poi nella prossima settimana. Rimanete aggiornati!





Rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano

Meteo su Milano instabile a tratti. Per rimanere sempre aggiornati vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!