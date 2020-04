METEO MILANO – Inizio di APRILE con il bel tempo salvo qualche nube al mattino, ecco i dettagli

Meteo Italia: il maltempo si sposta al sud

Condizioni di maltempo in queste ore sulle regioni più meridionali con nevicate fino a 200-400 metri di quota specie in Molise, Puglia, Basilicata e Campania. Sole invece sulle regioni centro-settentrionali eccetto a Milano e Torino dove troviamo delle nubi ai bassi strati. Nubi che nel corso della giornata tenderanno a dissolversi lasciando spazio a schiarite nel corso del pomeriggio. Clima ancora invernale per oggi su tutto il Paese con le temperature scese sotto la media di riferimento anche di 10°c. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI MILANO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Previsioni Meteo Milano

Un inizio di primavera caratterizzato dal clima invernale in Italia con le piogge e la neve ma che ora procederà con il bel tempo ad iniziare proprio dal nord Italia. Bel tempo specie a Milano da domani e nei prossimi giorni ancora con le temperature che si assesteranno intorno ai 2-5 gradi di notte e al primo mattino complici i cieli sereni e l’ inversione termica, fino a 16-19 gradi invece nelle ore centrali della giornata.

Previsioni meteo Italia

Il mese di Marzo è passato agli archivi con maggiori connotati invernali di Gennaio e Febbraio in quanto si sono fatte vedere vere ondate di neve e gelo fino in pianura in molte regioni della penisola. Nella foto sottostante eco imbiancata la città di Foligno appena dopo il solstizio di Primavera. Il mese di Aprile si apre con il clima ancora freddo ma con un miglioramento meteo e con un progressivo aumento delle temperature grazie alla rimonta di un promontorio di alta pressione sul bacino del Mediterraneo.