Meteo Milano – inizio settimana con sole e clima autunnale, possibile peggioramento da giovedì

Meteo Milano, la situazione

Un campo di alta pressione domina la scena sul Nord Italia, mantenendo condizioni di tempo stabile ma con inversioni termiche marcate e nebbie nelle ore più fredde. Temperature diurne gradevoli, notti più fresche con minime sotto i 10°C in pianura. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.

Meteo Milano oggi

Cieli sereni o poco nuvolosi su Milano e gran parte della Lombardia per l’intera giornata. Locali banchi di nebbia o foschie mattutine in dissolvimento con il sole. Nel pomeriggio tempo stabile e asciutto con ottima visibilità. Temperature comprese tra +10°C e +22°C, in lieve aumento nei valori massimi. Consulta il meteo Milano per tutti i dettagli. Venti deboli e variabili, in prevalenza da est.

Meteo Milano domani

Nella giornata di domani avremo ancora tempo stabile e soleggiato, con ampie schiarite e clima mite nelle ore centrali.

Da giovedì 16 ottobre atteso un aumento della nuvolosità, specie sui settori alpini e prealpini, con possibilità di isolati piovaschi in serata.

Temperature in graduale calo, con massime che torneranno sui 19-20°C entro il weekend.

Settimana nel complesso stabile

Settimana nel complesso tranquilla e autunnale, con giornate prevalentemente soleggiate e notti fresche. Solo nella seconda parte della settimana possibili disturbi più marcati per correnti orientali. Nel complesso, ottobre prosegue con tempo stabile e clima gradevole, ma segnali di cambiamento si intravedono verso la terza decade del mese.

