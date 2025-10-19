Meteo – Nuova irruzione di maltempo in arrivo in Italia, la Protezione Civile diffonde l’allerta: ecco dove

Serata di maggiore stabilità sull’Italia

Le immagini satellitari coadiuvate dal supporto di un radar meteorologico testimoniano in queste ore un relativo miglioramento delle condizioni meteo sul nostro Paese, con rovesci via via più isolati e relegati alle aree più meridionali, dovute ad una persistente circolazione depressionaria sul Mediterraneo meridionale. La serata confermerà una maggiore stabilità sullo stivale, con temperature che non subiranno significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Nuovo peggioramento in arrivo per domani

Una nuova irruzione di maltempo interesserà tuttavia l’Italia nella giornata di domani lunedì 20 ottobre, proprio con l’esordio della nuova settimana, a causa della discesa di una saccatura depressionaria di origine atlantica, con piogge e temporali ingresso principalmente al nordovest, con fenomeni localmente anche intensi e a possibile carattere di nubifragio, specie sulla Liguria. In serata le precipitazioni si estenderanno su buona parte del settentrione, coinvolgendo anche le aree più a nord della Toscana. Le temperature, in questo contesto, subiranno una diminuzione nelle aree colpite dal maltempo, dove il clima risulterà più autunnale.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri): Precipitazioni: sparse, tendenti a divenire diffuse in mattinata, anche a carattere di rovescio o temporale, su Liguria, Appennino emiliano e Toscana settentrionale, con quantitativi cumulati da moderati a puntualmente elevati, specie su Liguria centro-orientale, crinali appenninici emiliani ed Alta Toscana; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto del Settentrione – ad eccezione della Romagna – e Sardegna settentrionale in serata, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati su settori alpini occidentali, Piemonte meridionale, Emilia e Lombardia meridionale. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: massime in locale sensibile diminuzione sulle regioni di Nord-Ovest. Venti: localmente forti dai quadranti meridionali sulle coste della Sardegna, in estensione serale a quelle della Toscana e relativo arcipelago. Mari: inizialmente molto mosso lo Ionio meridionale, con moto ondoso in attenuazione; tendenti a molto mossi il Mar di Sardegna, il Mar Ligure al largo ed il Tirreno Settentrionale.

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato e della situazione idraulica corrente e prevista, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Lunedì 20 ottobre 2025:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.