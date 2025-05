Meteo Milano – Instabilità atmosferica in aumento sulla Lombardia, ma possibile miglioramento nel weekend

Meteo Milano, la situazione

Buon mercoledì cari lettori del Centro Meteo Italiano! Un sistema depressionario con aria fresca in quota continua a interessare il Nord Italia, portando condizioni di tempo instabile e perturbato anche sulla Lombardia. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.

Previsioni meteo Milano oggi

Meteo Milano – Giornata caratterizzata da tempo instabile. Al mattino cieli nuvolosi con piogge intermittenti e locali rovesci, che si attenueranno temporaneamente nelle ore centrali. Al pomeriggio nuova fase instabile con acquazzoni e isolati temporali, che potranno interessare anche il capoluogo lombardo. Tendenza a un miglioramento in serata, con ampie schiarite in arrivo nella notte. Di seguito la tendenza meteo per la settimana.

Temperature stazionarie nei valori minimi e in lieve calo nei massimi, comprese tra +15/+16°C e +21/+22°C.

Previsioni meteo Milano domani, mercoledì 22 maggio

Domani inizierà con tempo asciutto e nuvolosità variabile su Milano. Dal pomeriggio nuovi acquazzoni in sviluppo sulle Alpi e Prealpi con possibili sconfinamenti verso le pianure orientali della Lombardia. Milano potrebbe essere marginalmente coinvolta, ma con fenomeni brevi e isolati. In serata clima asciutto con nuvolosità irregolare in transito.

Temperature in lieve aumento nei massimi, con valori attesi tra +16/+17°C e +24/+25°C.

Settimana all’insegna dell’instabilità

Nella seconda parte della settimana si conferma una circolazione fresca e instabile sul Nord Italia. Tra giovedì 23 e venerdì 24 maggio sono attesi nuovi impulsi perturbati con temporali pomeridiani soprattutto su zone alpine, prealpine e adiacenti pianure, compresa Milano.

Le temperature torneranno a scendere temporaneamente nella giornata di venerdì, per poi risalire nel weekend, quando è attesa una graduale rimonta anticiclonica con tempo in miglioramento.

