Meteo Milano – Instabilità oggi e peggioramento in arrivo nel weekend

Meteo Milano, la situazione

Buon venerdì cari lettori del Centro Meteo Italiano! Una saccatura depressionaria con minimo al suolo di circa 985 hPa si sposta sul Mediterraneo centrale, portando maltempo anche intenso, specie al Centro-Sud. Oggi ci sarà un temporaneo miglioramento con un aumento del campo barico, che preannuncia un miglioramento delle condizioni meteo in Italia. Tuttavia, un nuovo peggioramento è atteso per il weekend. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per Milano e la Lombardia. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.

Meteo Milano giovedì 12 febbraio

La giornata di oggi sarà uggiosa e a tratti instabile su Milano e la Lombardia. Al mattino, ci saranno cieli molto nuvolosi con la possibilità di isolati piovaschi, più probabili sul Mantovano. Nel pomeriggio, tempo prevalentemente asciutto su tutta la regione, ma con molte nubi anche basse e compatte sulla Pianura Padana, mentre qualche apertura sarà visibile sui rilievi alpini. Tra la serata e la notte, le condizioni meteo torneranno stabili con nuvolosità e schiarite. Consulta il meteo Milano per tutti i dettagli. Le temperature saranno comprese tra +7/+8°C di minima e +10/+11°C di massima.

Meteo Milano domani, 14 febbraio

La giornata di venerdì 13 febbraio sarà caratterizzata da bel tempo sulla Lombardia. Al mattino, il tempo sarà stabile con cieli soleggiati su tutta la regione. Nel pomeriggio, la nuvolosità medio-alta aumenterà da ovest, rendendo i cieli parzialmente nuvolosi, ma senza fenomeni di rilievo associati. In serata, la nuvolosità continuerà ad aumentare, ma il tempo rimarrà asciutto. Le piogge arriveranno nella notte, specie sui settori occidentali della Lombardia, inclusa Milano. Di seguito la tendenza meteo per il medio termine. Le temperature saranno comprese tra +4/+6°C di minima e +13/+15°C di massima.

Tendenza meteo sulla Lombardia

Una perturbazione atlantica in transito sul Mediterraneo porterà maltempo sulla Lombardia nella giornata di sabato 14 febbraio, con piogge e acquazzoni sparsi, più intensi sulle basse pianure. Nevicate sono previste sulle Alpi, ma a quote medie e di debole intensità.

A partire da domenica 15 febbraio, si avrà un ritorno a una fase più stabile, con cieli soleggiati ma con temperature in lieve calo, che potrebbe durare alcuni giorni.

