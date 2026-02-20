Meteo Roma – Tempo in miglioramento ma non esclusi residui piovaschi, anticipo di primavera i prossimi giorni

Situazione meteo a scala nazionale

Buon venerdì cari lettori del Centro Meteo Italiano! Dopo l’affondo nella giornata di ieri di una saccatura atlantica sul mediterraneo centrale, durante la giornata odierna la circolazione depressionaria tenderà a spostarsi lentamente verso i Balcani, portando ancora un po’ di instabilità al Centro-Sud, mentre un miglioramento più deciso è in atto al Nord. Ma nei prossimi giorni robusto anticiclone in espansione da ovest porterà un assaggio di primavera su gran parte dell’Italia. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Meteo Roma venerdì 20 febbraio

Giornata odierna con condizioni meteo in miglioramento su Roma e sul Lazio, ma ancora possibile qualche piovasco. Al mattino avremo tempo stabile su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo maggiori addensamenti su Reatino e settori meridionali. Al pomeriggio attesi dei passaggi nuvolosi in arrivo nord-est con possibilità di locali piovaschi associati. Dalla serata tempo in miglioramento con ampie schiarite, salvo possibili isolati piovaschi residui sui settori più meridionali della regione. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Temperature in lieve calo nei valori minimi su Roma e comprese tra i +6/+7°C di minima ed i +15/+16°C di massima.

Meteo Roma domani sabato 21 febbraio

Dalla giornata di domani al via una fase più stabile. Mattinata di sabato infatti con tempo asciutto e sole prevalente su tutto il Lazio. Al pomeriggio non sono attese particolari variazioni con cieli soleggiati. Tra la serata e la notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Di seguito la tendenza meteo per il medio termine. Temperature con poche variazioni su Roma e comprese tra i +4/+6°C di minima ed i +15/+16°C di massima.

Anticiclone in affermazione sul Mediterraneo

Nel corso del weekend e durante la prossima settimana un robusto anticiclone andrà affermandosi su Mediterraneo, portando sull’Italia giornate stabile, cieli soleggiati su molti settori ed un aumento delle temperature. Su Roma e sul Lazio atteso dunque un anticipo di primavera, con giornate di bel tempo e massime sulla Capitale che si spingeranno fin verso i +17/+18°C. Anche le minime tenderanno leggermente ad aumentare. Possibilità comunque di nebbie e nubi basse tra la notte ed il primo mattino.

