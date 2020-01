METEO MILANO: Inverno appena iniziato e già finito? Non sarà così stando alle ultime proiezioni dei modelli

Anticiclone inarrestabile in Italia

Sole su gran parte del Paese in questa giornata eccetto sulle regioni più meridionali dove troviamo cieli irregolarmente nuvolosi e precipitazioni sparse, in particolare tra Molise, Puglia, Basilicata e settori ionici di Calabria e Sicilia. Possibili piogge anche sui settori orientali della Sardegna. L’ Anticiclone delle Azzorre dominante sul Mediterraneo ci regala elevata stabilità atmosferica ma la città di Milano subisce gli effetti al suolo con foschie e con riduzioni della visibilità. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI MILANO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Previsioni meteo per oggi in Italia

Generale stabilità al Centro-Nord Italia con ampi spazi di sereno alternati a qualche nube in transito sia nelle ore diurne che in quelle serali. Attenzione a qualche nebbia o foschia in Pianura Padana al mattino e poi in nottata. Weekend all’insegna del bel tempo in Italia, eccetto sulle regioni più meridionali con locali piogge.

Situazione sinottica di blocco in Italia

Nessuna novità in arrivo in Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia dal fronte meteorologico che sul fronte termico con l’Anticiclone dominante in Europa e con le perturbazioni lontane dall’Italia. Cieli sereni e precipitazioni per lo più assenti ma anche gelo al mattino in pianura padana e sulle valli interne peninsulari con le temperature inferiori lo zero, più mite invece durante le ore centrali della giornata quando si raggiungeranno i 10-15°c.