METEO MILANO – La settimana inizia con il sole e clima tipicamente PRIMAVERILE, ecco i dettagli

Situazione Meteo oggi in Italia

Cieli sereni o poco nuvolosi in queste prime ore del mattino sulle regioni nord-occidentali, qualche nube in più al nord-est e locali precipitazioni. Maltempo invece sulle regioni centro-meridionali con cieli nuvolosi e con associate piogge nelle prossime ore. Si tratta di un modesto passaggio perturbato che interesserà la giornata odierna per poi lasciare spazio rapidamente e già dalle prime ore di domani al ritorno del bel tempo come in queste ore a Milano con cieli sereni o poco nuvolosi. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI MILANO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Meteo Italia: qualche disturbo per oggi

Dopo una lunga fase stabile e soleggiata in tutta Italia ecco il maltempo in alcune regioni d’Italia. Un ulteriore peggioramento meteo è atteso nel pomeriggio al Centro e al nord-est, successivamente anche sulle regioni meridionali. A partire da questa sera, si attende anche un generale calo delle temperature specie sulle regioni adriatiche a causa dell’ingresso delle correnti più fredde da nord-est. Previste temperature in calo e fino al di sotto delle medie stagionali specie al primo mattino della giornata di domani per poi risalire rapidamente nei prossimi giorni con valori che tenderanno a raggiungere i 30°c entro il prossimo weekend.

Meteo prossimi giorni: Temperature prossime ai 25°c

In ausilio all’Anticiclone avremo un promontorio di alta pressione di natura nord-africana con una fase meteo di alta stabilità. Da domani sole e temperature in rapido aumento con picchi che oltrepasseranno i 30°c sulle isole maggiori, al meridione e molto probabilmente anche su Lazio, Abruzzo, Umbria e Toscana. Clima tipicamente primaverile anche a Milano per tutta la settimaan in corso con le temperature che dopo un momentaneo calo guadagneranno diversi gradi specie nelle ore centrali della giornata ad iniziare da Giovedì e raggiungeranno picchi prossimi i 26°c.