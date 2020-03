METEO MILANO – L’ANTICICLONE non garantisce il bel tempo nella giornata di Venerdì, deboli PIOGGE in arrivo, ecco le previsioni

METEO ITALIA: Tempo stabile nella giornata odierna

La terza settimana del mese di Marzo trascorrerà all’insegna del tempo stabile su quasi tutta Italia. Nella giornata odierna i cieli risultano in gran parte sereni al nord mentre al centro-sud troviamo delle nubi in transito, tuttavia senza particolari precipitazioni se non delle isolate piogge tra Marche e Umbria e sulla Sardegna. Anche a Milano come pertanto in gran parte delle principali città dell’Italia, troviamo sole e clima primaverile. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI MILANO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Previsioni meteo Milano

Le condizioni meteo della città di Milano quest’oggi appaiono stabili e con cieli sereni. Bel tempo e sole prevalente anche nella giornata di domani come anche sulle altre città dell’Italia, grazie agli effetti della rimonta anticiclonica di cui abbiamo fatto menzione nei precedenti editoriali. Tuttavia, nella giornata di Venerdì le condizioni meteo a Milano potrebbero peggiorare moderatamente con delle piogge in arrivo in serata o nottata.

Previsioni meteo Italia: importanti novità in arrivo quest’oggi

Salvo che per qualche modesto disturbo, fino alla giornata di Domenica avremo tempo stabile su quasi tutta Italia, il caldo si farà sentire specialmente tra Giovedì e Sabato quando raggiungeremo facilmente i 20°c in diverse città della penisola e localmente anche i 22°c. Dalla giornata di domenica invece tutto potrebbe cambiare sensibilmente con l’Anticiclone che ci abbandonerà emigrando sulla Scandinavia mentre correnti molto freddi di estrazione polare raggiungeranno rapidamente il nostro Paese.