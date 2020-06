METEO MILANO – Lento miglioramento dopo il forte TEMPORALE delle ultime ore, ecco le previsioni nei dettagli

Meteo Milano: maltempo in queste ore

La giornata di oggi sarà caratterizzata da maltempo intenso su gran parte delle regioni settentrionali, piogge o temporali al pomeriggio con grandine e non solo al Nord, ma anche sull’Appennino centro-meridionale e settori adiacenti. Le Temperature rimarranno tendenzialmente stazionarie. La città di Milano investita in pieno dal maltempo nelle ultime ore con piogge o temporali avrà a che fare ancora con altri acquazzoni nella giornata odierna, poi le condizioni meteo andranno migliorando come vedremo più avanti. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI MILANO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Previsioni meteo Italia

Maltempo al pomeriggio in gran parte dell’Italia con gli anticicloni defilati ai margini dello scenario meteo a grande scala e con diversi centri depressionari in azione sul continente europeo. Previste piogge o temporali su tutte le regioni settentrionali, su Umbria, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia. Tra pochi giorni inizierà la stagione estiva anche per il calendario astronomico ma per avere un generale miglioramento meteo sull’Italia ci sarà ancora da aspettare qualche giorno quando l’anticiclone delle Azzorre potrebbe espandersi in gran parte dell’Europa.

Previsioni meteo per la giornata di oggi

La giornata di oggi sarà all’insegna dell’instabilità dovuta all’arrivo di una nuova perturbazione che porterà maltempo con piogge e temporali diffusi su tutte le regioni settentrionali. Al mattino i fenomeni li troveremo sulle regioni nord-occidentali, al pomeriggio e in serata anche sulle regioni orientali. La giornata inizierà con tempo stabile e ampie schiarite eccetto in Toscana e sul Lazio con piogge sparse. Temporali in rapido sviluppo su Umbria, Toscana, Marche e Abruzzo, più stabile invece sul Lazio. Locali disturbi tra Puglia e Molise con qualche pioggia o acquazzone, per il resto la giornata trascorrerà all’insegna del bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature in calo al centro-nord, in aumento al sud.