Meteo Milano – Maggiore stabilità sino ad inizio settimana, poi possibile nuovo maltempo; le previsioni

Situazione meteo a scala nazionale
Buona domenica cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sul Mediterraneo caratterizzata dalla presenza di un campo altopressorio con valori barici sino a 1020 hPa. Tuttavia, infiltrazioni umide riescono a transitare sulle regioni settentrionali causando qualche disturbo nel corso dei prossimi giorni. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.
Meteo Milano oggi
Giornata di domenica 7 giugno caratterizzata da una mattinata stabile su tutta la Lombardia, con cieli sereni o poco nuvolosi sulla città di Milano. Situazione meteorologica che non subirà significative variazioni anche nel corso del pomeriggio e delle ore serali con tempo stabile su Milano, stellato nottetempo. Consulta il meteo Milano per tutti i dettagli.Temperature in lieve aumento e comprese tra +17/+19°C di minima ed i +27/+28°C di massima.
Meteo Milano domani
Avvio della settimana da una mattinata di lunedì 7 giugno stabile su tutta la Lombardia, con cieli sereni o poco nuvolosi sulla città di Milano. Situazione meteorologica che non subirà significative variazioni anche nel corso del pomeriggio e delle ore serali con tempo stabile su Milano, ma con addensamenti medio-alti di passaggio ed in deciso aumento nel corso della notte. Temperature in aumento e comprese tra +20/+21°C di minima ed i +29/+30°C di massima.
Prossima settimana attesi passaggi instabili
Alta pressione che riuscirà a garantire tempo asciutto su Milano anche nella giornata di martedì, attesa nel complesso asciutta con temperature estive, seppur con innocui addensamenti di passaggio. Maltempo possibile per la giornata di mercoledì per il passaggio di un impulso instabile con rischio nubifragi sulla Lombardia e deciso calo termico.
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Laureato in Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata, attualmente sto perfezionando la mia preparazione attraverso il corso di laurea magistrale in Atmospheric Science and Technology. Lavoro presso il Centro Meteo Italiano S.r.l come meteorologo, occupandomi anche della sezione redazionale meteo e comunicati per emittenti radiofoniche.