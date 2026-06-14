Meteo Milano – Tempo estivo nei prossimi giorni con caldo in aumento; le previsioni

Situazione meteo a scala nazionale

Buona domenica cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sul Mediterraneo caratterizzata dalla presenza di un campo altopressorio con valori barici sino a 1020 hPa. Atteso un weekend ed inizio di settimana nel complesso stabile con temperature estive. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.

Meteo Milano oggi

Giornata odierna caratterizzata da una mattinata stabile su tutta la Lombardia, seppur con velature di passaggio sulla città di Milano. Situazione meteorologica che non subirà significative variazioni anche nel corso del pomeriggio e delle ore serali con tempo stabile su Milano, stellato nottetempo. Consulta il meteo Milano per tutti i dettagli. Temperature con lievi variazioni e comprese tra +18/+20°C di minima ed i +32/+33°C di massima.

Meteo Milano domani

Giornata di lunedì 15 giugno caratterizzata da una mattinata stabile su tutta la Lombardia, con cieli sereni o poco nuvolosi sulla città di Milano. Situazione meteorologica che non subirà significative variazioni anche nel corso del pomeriggio e delle ore serali con tempo stabile su Milano, stellato nottetempo. Qualche locale acquazzone non è escluso sui settori prealpini. Temperature con lievi variazioni e comprese tra +18/+20°C di minima ed i +32/+33°C di massima.

Prossima settimana nel complesso estiva

Prossima settimana attesa con tempo stabile. Giornata di martedì nel complesso stabile su Milano con temperature estive, seppur con innocui addensamenti di passaggio. Anticiclone che tenderà a rinforzarsi ulteriormente nella seconda parte della settimana con prevalenza di stabilità e temperature in ulteriore aumento con picchi anche superiori ai +35°C.

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