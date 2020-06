METEO MILANO – MALTEMPO alle porte della città, ecco i dettagli del peggioramento atteso nelle prossime ore

Meteo Milano: piogge o temporali nelle prossime ore

Procede la lunga fase meteo instabile in gran parte dell’Italia con piogge e temporali a tratti anche di forte intensità. Come nei giorni scorsi anche per oggi infatti è consigliato l’ombrello a portata di mano anche sulla città di Milano e soprattutto nelle ore pomeridiane e serali quando le piogge e i temporali risulteranno molto probabili. Estate 2020 ancora non pervenuta nonostante il suo inizio dal primo di Giugno secondo il calendario meteorologico. La prima metà del mese di Giugno risulterà per lo più piovosa e instabile nonostante le proiezioni dei modelli stagionali dei mesi scorsi ci indicavano tutt’altra tendenza meteo. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI MILANO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Meteo Italia: maltempo protagonista

Gli anticicloni risultano ancora rifilati nei settori poco influenti dello scenario meteo a grande scala. Piogge o temporali interessano in queste ore il Lazio, la Liguria, la Toscana, il Veneto e il Friuli Venezia Giulia. Il peggioramento meteo interesserà anche la città di Milano con piogge, temporali anche a carattere di nubifragio talvolta e forti raffiche di vento. Sulla città di Milano sia oggi che per buona parte del weekend non mancheranno le piogge e i temporali a tratti anche di forte intensità, mentre le temperature si manterranno su valori tipicamente primaverili.

Meteo Italia prossimi 2-3 giorni

Procede la fase di Maltempo in Italia con gli anticicloni defilati ai margini dello scenario meteo a grande scala. Temporali e locali grandinate non esclusi sia oggi che nei prossimi giorni salvo una breve partentesi più stabile a cavallo tra la giornata di Venerdì 12 Giugno e la giornata di Sabato 13 Giugno, grazie ad un timido promontorio di alta pressione. Temperature in ripresa durante la giornata di Venerdì con valori in linea con la media del periodo e punte prossime ai 30°c sulla città di Milano e sulle altre principali città dell’Italia.