Meteo Milano – Maltempo con piogge e temporali grazie ad un impulso perturbato

Meteo Milano, la situazione
Buon lunedì cari lettori del Centro Meteo Italiano! Promontorio interciclonico in espansione sul Mediterraneo centrale favorirà un deciso miglioramento sull’Italia. Dopo una domenica con tempo stabile su tutto il Paese, poi passaggio perturbato ad avvio di settimana con rischio nubifragi. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.
Previsioni meteo Milano oggi
Meteo Milano – Giornata di domenica caratterizzata da condizioni meteo stabili sulla Lombardia. Al mattino cieli che si presenteranno sereni o al più poco nuvolosi. Nel corso del pomeriggio situazione meteorologica invariata con stabilità e sole diffuso, poi dalla sera atteso un graduale aumento della nuvolosità. Consulta il meteo Milano per tutti i dettagli. Temperature in aumento nei valori massimi su Milano e comprese tra i +16/+17°C della notte ed i +27/+28°C del pomeriggio.
Meteo Milano lunedì 1 settembre
Prossima settimana che vedrà il passaggio di un nuovo impulso perturbato sul nord Italia. Giornata di lunedì con tempo in deciso peggioramento sulla Lombardia con piogge e temporali che nella seconda parte di giornata potranno risultare anche di forte intensità ed interessare la città di Milano. Temperature in aumento nei valori minimi, in calo le massime su Milano e comprese tra i +18/+19°C della notte ed i +23/+24°C del pomeriggio.
Prosieguo di settimana più stabile
Maltempo che sulla Lombardia proseguirà durante la notte e primo mattino di martedì. Poi la settimana proseguirà con condizioni meteo più stabile grazie ad una maggiore invadenza dell’alta pressione sul Mediterraneo.
