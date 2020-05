METEO MILANO – MALTEMPO in agguato con piogge o temporali in arrivo in nottata, ecco i dettagli del peggioramento previsto

Meteo: nuovo impulso perturbato in arrivo in nottata

Italia letteralmente spaccata in due in questi giorni tra le correnti perturbate di matrice atlantica in azione sulle regioni settentrionali e l’anticiclone africano sulle regioni meridionali. Salvo che qualche disturbo in queste ore su Umbria e Marche con piogge e qualche temporale, la situazione meteo si presenta stabile anche se con della nuvolosità in transito. Un intenso peggioramento colpirà dalla serata e soprattutto in nottata le regioni settentrionali, piogge o temporali in arrivo anche a Milano. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI MILANO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Previsioni meteo Milano

I temporali primaverili resteranno in agguato sul nostro paese e soprattutto sulla città di Milano. Dalla serata odierna avremo un peggioramento meteo su tutte le regioni settentrionali con fenomeni particolarmente intensi in nottata su Alpi, Prealpi e alte pianure. La seconda settimana della Fase 2 di emergenza dal covid-19 procede così con l’Italia spaccata in due, clima molto caldo e precipitazioni per lo più assenti sulle regioni centro-meridionali, temporali a ripetizione sulle regioni settentrionali d’Italia. Sulla città di Milano sia oggi che per buona parte del weekend non mancheranno le piogge e i temporali a tratti anche di forte intensità.

Previsioni meteo nel dettaglio per la giornata di domani

Maltempo su tutte le regioni settentrionali al mattino eccetto in Romagna con ampie schiarite, situazione invariata al pomeriggio. Residue piogge su Alpi e Prealpi in serata, asciutto altrove. Transito di innocua nuvolosità medio-alta al centro Italia e tempo stabile eccetto deboli piogge su alta Toscana, precipitazioni assenti anche al pomeriggio e in serata su tutte le regioni. Al mattino tempo stabile e soleggiato sulle regioni meridionali, nubi innocue in transito al pomeriggio e in serata tuttavia senza precipitazioni associate. Temperature in calo specie nei valori massimi.