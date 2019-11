METEO MILANO – MALTEMPO persistente, ancora PIOGGE in arrivo in città con TEMPERATURE in calo, i dettagli

Piogge e temporali al centro-nord La giornata odierna è ancora caratterizzata e lo sarà anche nelle prossime ore dalle piogge e temporali che in questi minuti sta sferzando sulle regioni centrali del Paese. Nelle prossime ore l’instabilità è destinata ad espandersi anche sulle aree settentrionali, provocando una situazione di generale maltempo sulle regioni centro-settentrionali italiane. I fenomeni potrebbero essere particolarmente intensi, soprattutto sulla parte nord del Lazio, Toscana, Umbria e entro la serata anche la bassa Emilia-Romagna. Anche Milano è stata parzialmente coinvolta dai rovesci, come vedremo.

Il sud rimane al riparo dalle correnti atlantiche Dopo l'ondata di maltempo che ha interessato la Campania nel corso della nottata, l'instabilità si sta spostando verso settentrione e continuerà a farlo per le prossime ore, lasciando dunque a secco la maggior parte delle regioni del sud Italia, dove malgrado la nuvolosità anche piuttosto intensa a tratti, il tempo rimarrà comunque in prevalenza asciutto anche nel corso della giornata odierna. Temperature che rimangono più o meno stabili sui valori di ieri, con fisiologiche oscillazioni. Previsioni meteo Milano oggi Per quanto riguarda la giornata di oggi di Milano, qualche rovescio ha interessato la città nel corso della mattinata apportando al suolo un accumulo di pioggia esigua poco superiore al millimetro. Possibili pioviggini ancora per qualche ora, poi miglioramento lieve delle condizioni meteo in un contesto comunque di cieli prettamente nuvolosi. Gli estremi termici giornalieri a Milano misurano circa +6°C di minima a cui è seguita una massima di +10°C.

Domani ancora piogge in arrivo Nella giornata di domani domenica 17 novembre un fronte perturbato proveniente dai quadranti meridionali interesserà la città di Milano a partire dalle primissime ore della mattina. Rovesci intermittenti generalmente deboli o moderati interesseranno la città meneghina per tutta la mattinata, con un miglioramento delle condizioni meteo previsto per il pomeriggio e la sera in un contesto comunque sempre prettamente nuvoloso. Anche le temperature caleranno, con le massime che difficilmente supereranno i +8°C.

Lunedì qualche pioggia, ma prevalentemente asciutto La giornata di lunedì 18 novembre passerà a Milano prevalentemente asciutta, eccezion fatta per qualche rovescio che potrebbe interessare la città meneghina per le primissime ore del giorno e anche per le ultime. Praticamente le precipitazioni potrebbero interessare il capoluogo lombardo in apertura e in chiusura di giornata, ma la parte centrale della stessa dovrebbe trascorrere all’insegna della relativa stabilità, con tempo asciutto. Valori termici che si stabilizzeranno sulle temperature previste per domani.