Meteo Milano – Molte nubi con qualche pioggia, prossimi giorni ancora incerti; le previsioni

Meteo Milano, la situazione

Buona domenica cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sul Mediterraneo caratterizzata da un nuovo cedimento del campo barico con umide correnti meridionali responsabili di molte nubi in transito sull’Italia con qualche fenomeno sparso. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.

Meteo Milano oggi

Giornata di domenica 10 maggio caratterizzata da una mattinata grigia su tutta la Lombardia con molte nubi e qualche occasionale goccia di pioggia sui settori nord-occidentali. Situazione meteorologica che non subirà significative variazioni anche nel corso del pomeriggio e delle ore serali con tempo incerto su Milano, dove sono attese occasionali piogge. Consulta il meteo Milano per tutti i dettagli. Temperature in calo nei valori diurni e comprese tra +14/+15°C di minima ed i +19/+20°C di massima.

Meteo Milano domani

Umide correnti meridionali insisteranno sulla Lombardia. Lunedì la giornata trascorrerà nel complesso ancora incerta con occasionali piogge su Milano nel corso del mattino. Tendenza ad instabilità anche durante le ore pomeridiane e serali quando non si escludono acquazzoni e temporali; miglioramento notturno. Temperature con lievi variazioni e comprese tra +14/+15°C di minima ed i +19/+20°C di massima.

Prossima settimana incerta tra passaggi instabili e pause asciutte

Prossima settimana atteso tempo ancora dinamico. Martedì atteso un momentaneo miglioramento con maggior soleggiamento, poi nuovo peggioramento da mercoledì con la settimana che proseguirà instabile. Temperature con lievi variazioni e senza eccessi.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.