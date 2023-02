Meteo Milano – Nebbie e nubi basse; sblocco delle piogge a partire da metà settimana. Ecco le previsioni

Condizioni meteo a Milano

Buongiorno e buon inizio di settimana cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica che vede un campo d’alta pressione in lieve flessione sul suo bordo orientale, che determina il passaggio di masse d’aria più umide con cieli a tratti grigi sulle regioni settentrionali. Contesto anticiclonico che garantirà tempo asciutto fino a metà della prossima settimana, poi è atteso un cambio circolatorio con l’arrivo delle umide e piovose correnti atlantiche. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.

Previsioni meteo di Milano per oggi

Meteo Milano – Queste le previsioni meteo per oggi 20 Febbraio: al mattino avremo nubi basse lungo i settori della Pianura Padana, poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con ancora nuvolosità ridotta sulla Pianura padana e su Milano. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto, con ancora nebbie e nubi basse sui medesimi settori. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Milano. Temperature al di sopra delle medie del periodo con valori compresi tra 8°C e 14°C su Milano.

Meteo Milano per domani

Meteo domani – Giornata di domani che vedrà condizioni meteo invariate sulle pianure della nostra regione e su Milano. I cieli risulteranno ancora una volta coperti con nubi basse compatte. Nessuna variazione anche nel corso delle ore serali. Di seguito vediamo la tendenza meteo per il resto della settimana. Le temperature risulteranno in aumento, comprese tra 8°C e 16°C.

Tendenza meteo per la settimana

Tendenza meteo – Le giornate su Milano trascorreranno con addensamenti, specie durante le ore notturne e del mattino, per dense foschie e nubi basse che si alterneranno a momentanee schiarite durante le ore pomeridiane. Temperature miti per il periodo e comprese tra i +6/+7°C della notte ed i +15/+16°C del primo pomeriggio. Cambio di circolazione atteso per l’ultima settimana di febbraio. Correnti umide oceaniche raggiungeranno l’Italia da metà della prossima settimana, portando nubi e prime deboli piogge tra giovedì e venerdì anche sulla Lombardia. A seguire non è escluso un peggioramento più consistente con fase di maltempo attesa per il prossimo weekend. Neve che tornerà a cadere sulle Alpi, seppur inizialmente a quote medio-alte. Rimanete aggiornati!





Meteo su Milano stabile con temperature al di sopra delle medie del periodo fino a metà della settimana, poi possibile peggioramento.