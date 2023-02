Meteo – Prime infiltrazioni umide in settimana, a seguire maltempo invernale in arrivo in Italia

Condizioni meteo in Italia

Ben ritrovati cari lettori del Centro meteo italiano! Alta pressione che continua a condizionare il tempo meteorologico in Italia: come è possibile osservare dall’ultimo scatto satellitare una fitta coltre di nebbie basse avvolge le regioni adiacenti alla Pianura Padana, mentre la Liguria è circondata dalla Maccaja. Nelle prossime ore continueremo ad avere tempo asciutto e stabile. Di seguito vediamo le previsioni meteo per la giornata odierna nel dettaglio.

Previsioni meteo per oggi

Meteo oggi – Queste le previsioni meteo per oggi 20 Febbraio: Al Nord: Al mattino nubi basse lungo la Pianura Padana, variabile altrove. Al pomeriggio nessuna variazione, con cieli poco nuvolosi su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile, con nubi basse sulle aree pianeggianti. Al Centro: Al mattino nuvolosità irregolare sulle coste Tirreniche, banchi di nebbia tra Toscana e Umbria. Al pomeriggio attese velature in transito su tutti i settori. In serata ancora tempo asciutto, con cieli sereni o poco nuvolosi. Al Sud e sulle Isole: Al mattino poco nuvoloso su Campania, Molise e Puglia, ampi spazi di sereno altrove. Al pomeriggio non sono attesi cambiamenti delle condizioni meteo. In serata ancora tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi.

Settimana con maggiori infiltrazioni umide

Meteo settimana – Dalla giornata di Mercoledì avremo un incremento della nuvolosità a partire dalle regioni del nord Italia e del centro: le prime infiltrazioni umide si faranno sentire al settentrione, con piogge e nevicate sulle Alpi di nord-ovest; questo grazie ad una lenta regressione del promontorio d’alta pressione che si sposterà alle latitudini più meridionali, lasciando spazio alle correnti atlantiche. Nella seconda parte della settimana assisteremo alle prime correnti sciroccali, che saranno seguite da una fase di maltempo dal weekend.

CONTINUA A LEGGERE​

Tendenza meteo: in arrivo una fase perturbata?

Peggioramento meteo di fine febbraio che appare ancora incerto nella dinamica ma che comunque viene confermato anche oggi dai modelli. L’americano GFS mostra l’ingresso di aria più fredda nel prossimo weekend sul Mediterraneo centrale con l’approfondimento entro Domenica di un vortice depressionario che dovrebbe dispensare maltempo su tutta la Penisola. Prevista anche neve abbondante sulle montagna fino a quote medio-basse.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.