METEO MILANO – Nebbie in VAL PADANA, con tempo STABILE fino al WEEKEND. Ecco le PREVISIONI

Condizioni meteo a Milano e in Italia

Ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano! Come si può osservare dall’ultima immagine satellitare un fronte nuvoloso si appresta a raggiungere le regioni del centro Italia, apportando condizioni di momentaneo maltempo; quest’oggi tornerà la neve in Appennino specie tra pomeriggio e sera con accumuli esigui a quote di montagna. Su Milano le condizioni meteo risulteranno stabili con cieli sereni specie sui settori prealpini ed alpini; attenzione alla possibile formazione di nebbie e nubi basse sulla Pianura Padana stasera. Entriamo nel dettaglio.

Previsioni meteo di Milano odierne

Meteo Milano – Come anticipato la giornata odierna sarà caratterizzata da stabilità prevalente sulla Lombardia e su Milano: al mattino avremo tempo asciutto su tutta la regione con prevalenza di cieli sereni e banchi di nebbia in Pianura Padana. Nel corso delle ore pomeridiane non sono previste variazioni di rilievo, con nebbia persistente lungo il Fiume Po e cieli soleggiati altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con cieli poco nuvolosi e nebbie in formazione in Pianura Padana. Temperature stabili nei valori minimi e in lieve aumento in quelli massimi e su Milano saranno comprese tra -1°C e 10°C. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA IL METEO MILANO, SEMPRE AGGIORNATO.

Meteo Milano domani

Meteo domani – Al mattino avremo foschie sulla Pianura Padana, altrove i cieli risulteranno in prevalenza sereni. Nel corso delle ore pomeridiane avremo ancora ampi spazi di sereno sulla Lombardia. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ancora prevalenza di cieli sereni. Nella notte sarà possibile una nuova riduzione della visibilità grazie alla formazione delle nebbie in Val padana. Le temperature sono previste in lieve aumento nelle minime e in lieve calo nelle massime, comprese tra 0°C e 8°C. I venti soffieranno dai quadranti occidentali. Vediamo di seguito la tendenza meteo per i giorni dell’ultimo weekend di gennaio.