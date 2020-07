METEO MILANO – Novità in arrivo per il prossimo WEEKEND, intanto sole e clima caldo

Meteo: giusto qualche disturbo in queste ore tra Emilia Romagna e Marche

Il transito di una saccatura di bassa pressione e associate correnti più fresche dai quadranti settentrionali producono qualche disturbo in più sull’Emilia Romagna e Marche in queste prime ore della giornata. Per il resto sole prevalente e clima estivo ma senza il caldo afoso grazie proprio alle correnti settentrionali fresche e secche. E così anche sulla città di Milano la giornata inizia all’insegna del bel tempo e procederà nello stesso modo con cieli sereni o al più poco nuvolosi e temperature contenute nei 30°c. RIMANI SEMPRE AGGIORNATO CONSULTANDO LE PREVISIONI METEO PER MILANO!

Previsioni Meteo Milano

Quella odierna sarà l’ennesima giornata di bel tempo in Italia e soprattutto sulla città di Milano dove splende il sole in queste ore mentre le temperature si presentano tipicamente estive. Per la giornata di domani la situazione meteo a Milano resterà invariata con il bel tempo e il clima caldo ma senza eccessi, solo a ridosso del secondo weekend di luglio potrebbe tornare della instabilità al nord con un abbassamento del flusso atlantico, non si esclude la possibilità di locali temporali in formazione al pomeriggio sulle Alpi e in sconfinamento verso le Prealpi e alte pianure.

Previsioni meteo Weekend

Il secondo weekend del mese di Luglio potrebbe trascorrere all’insegna del bel tempo in gran parte dell’Italia grazie alla prevalenza dell’Anticiclone delle Azzorre sul Mediterraneo. Il flusso di correnti instabili di matrice atlantica potrebbe transitare oltre le Alpi, tuttavia tra la giornata di Venerdì e quella di Sabato le regioni più settentrionali potrebbero vedere un temporaneo peggioramento con l’abbassamento di latitudine del flusso perturbato e il ritorno di piogge o temporali tra il pomeriggio e la serata anche sulle città delle alte pianure tra le quali Milano.