METEO MILANO – NUBI in AUMENTO, DOMANI arriva la PIOGGIA

Nubi in aumento su Milano, piogge dalla notte

Meteo Milano – La giornata odierna si è aperta all’insegna del tempo stabile sul Capoluogo lombardo, con cieli inizialmente al più poco nuvolosi; nella seconda parte di giornata la nuvolosità tenderà ad aumentare gradualmente su tutta la Lombardia e la città di Milano, con i cieli che entro la fine del giorno diverranno nuvolosi. Deboli piogge potranno raggiungere la città nel corso della notte, per l’avanguardia di una perturbazione, la cui parte più attiva è attesa ad inizio settimana. Temperature attuali di circa +16°C, destinate a salire fino a +18°C nel primo pomeriggio.

Meteo Milano uggioso nella giornata di Lunedì

L’inizio della nuova settimana, si aprirà con cieli coperti e deboli piogge sulla città di Milano, a causa di una circolazione ciclonica in approfondimento sul mar Ligure. I fenomeni insisteranno sulla Lombardia per l’intero arco di giornata, con piogge di debole o al più moderata intensità. Le temperature, inevitabilmente, subiranno un deciso calo, specie nei valori massimi, con le colonnine di mercurio che a Milano domani non andranno oltre i +12°C, mentre le minime si assesteranno attorno ai +8°C.

Meteo in peggioramento anche sul resto dell’Italia

Il meteo peggiorerà non solo su Milano, ma anche sul resto della Penisola. In particolare, la formazione di un’area di bassa pressione a ridosso del mar Ligure, determinerà molte nubi e piogge diffuse al Nordovest e Triveneto nella giornata di domani; tempo più asciutto inizialmente sulla Romagna e coste adriatiche, ma con fenomeni in estensione dal tardo pomeriggio-sera. Nubi sparse al Centro-Sud ed Isole, ma con tempo inizialmente stabile, salvo piogge locali tra Sicilia e bassa Calabria. Nel corso del pomeriggio nubi minacciose si faranno strada sui settori interni ed a ridosso dell’Appennino, con possibili piogge e locali temporali, più probabili sulle Regioni centrali.