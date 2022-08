METEO MILANO – Oggi nubi in aumento, qualche PIOGGIA in arrivo per FERRAGOSTO; le previsioni

Meteo Milano, la situazione

Buona domenica e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori della Lombardia. L’Italia sta beneficiando in questo giornata di domenica di condizioni meteo mediamente stabili, grazie all’allontanamento verso sudest del fronte instabile giunto tra venerdì e sabato. Tuttavia, un nuovo peggioramento è pronto a raggiungere le regioni settentrionali ad inizio settimana, portando condizioni meteo instabili per la giornata di Ferragosto. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.

Meteo Milano: domenica stabile, ma con nubi in aumento

Infiltrazioni umide oceaniche tenderanno a raggiungere la Lombardia già nel corso della giornata odierna Domenica che vedrà quindi al mattino cieli prevalentemente sereni o al più poco nuvolosi. Nel corso del pomeriggio nubi medio-alte in deciso aumento da ovest, con cieli a tratti offuscati anche su Milano. Assenza di piogge su tutta la Lombardia. Per ulteriori dettagli, consulta il meteo Milano. Temperature con lievi variazioni e comprese tra i +20°C della notte ed i +29/+30°C del pomeriggio.

Torna qualche pioggia per Ferragosto

Condizioni meteo in nuovo peggioramento sul nord Italia con l’avvio della prossima settimana. I massimi pressori tenderanno infatti a trasferirsi in pieno Oceano Atlantico, favorendo l’ingresso di correnti atlantiche sul centro Europa. Giornata di Ferragosto al via con nubi di passaggio alternate a schiarite su Milano ed il resto della Lombardia. Durante le ore pomeridiane acquazzoni e temporali prenderanno forma su Alpi e Prealpi, estendendosi a gran parte della Lombardia tra il tardo pomeriggio e le ore serali. Rischio pioggia anche su Milano.

Temperature con lievi variazioni e vicine alle medie del periodo

Le temperature oscilleranno attorno ai valori medi del periodo nel corso dei prossimi giorni, con qualche lieve variazione. I valori minimi notturni si manterranno infatti prossimi ai +19/+20°C, mentre quelli diurni difficilmente supereranno la soglia dei +30/+31°C, ma con tendenza al calo da metà settimana per un possibile più intenso peggioramento di stampo Atlantico.





Meteo stabile su Milano, ma con tendenza al peggioramento per Ferragosto. Temperature prossime alle medie del periodo.