METEO – FERRAGOSTO verso un nuovo PEGGIORAMENTO, ma non ovunque; i dettagli previsionali

Meteo in nuovo peggioramento per Ferragosto su parte d’Italia

Buongiorno e buon weekend a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! Dopo un momentaneo miglioramento atteso per la giornata odierna, un nuovo impulso instabile è pronto a raggiungere l’Italia nel corso della festività del Ferragosto. L’anticiclone delle Azzorre è infatti previsto in ritirata ed in deciso rinforzo in pieno Oceano Atlantico, lasciando l’Europa centrale mirino delle umide correnti oceaniche. Il flusso perturbato riuscirà a raggiungere anche parte dell’Italia, determinando un peggioramento del tempo per la giornata di lunedì 15 agosto.

Meteo Ferragosto nord Italia

Ferragosto verso un nuovo peggioramento sul nord Italia. La giornata inizierà con nubi di passaggio alternate a schiarite, più ampie sul Piemonte occidentale e Valle d’Aosta. Primi acquazzoni e temporali sul Levante Ligure ed Alto Adige. Nel corso delle ore pomeridiane l’instabilità prenderà forma lungo l’Arco Alpino e Prealpi con fenomeni in estensione all’Emilia-Romagna e nel corso delle ore serali anche a Piemonte, Lombardia e Triveneto. Meteo instabile anche sulla Liguria. Tempo asciutto lungo le coste di Veneto e Venezia-Giulia. Temperature massime prossime alle medie del periodo e comprese tra i +28/+29°C dei settori costieri ed i +31/+32°C della Pianura Padana.

Meteo Ferragosto centro Italia

Meteo instabile al mattino tra Toscana occidentale e coste alto laziali con acquazzoni e temporali. Meteo stabile altrove, ma con nubi di passaggio salvo maggiori schiarite tra basso Lazio ed Abruzzo. Nel corso del pomeriggio instabilità in accentuazione tra Toscana, Umbria, Marche, alto Lazio ed Abruzzo occidentale con acquazzoni e temporali irregolari. Tempo asciutto sul Lazio centro-meridionale. Generale miglioramento nel corso della serata, ma con tendenza al nuovo peggioramento tra Toscana e Lazio nottetempo. Temperature in nuova flessione con massime che difficilmente raggiungeranno i +30°C. Meteo più stabile e caldo al sud e Sicilia, vediamo nella prossima pagina ulteriori dettagli.

Meteo Ferragosto al sud ed Isole

Se al nord e parte del centro il Ferragosto sarà compromesso, al sud ed Isole Maggiori potrebbero prevalere le schiarite con caldo estivo. Il flusso umido perturbato, al momento, dovrebbe infatti risparmiare almeno inizialmente le regioni meridionali, dove si osserveranno ampie schiarite tra il mattino e le prime ore pomeridiane, seguite da nubi medio-alte in aumento da ovest. Maggiori addensamenti come anticipato, transiteranno sulla Sardegna dove non si esclude qualche goccia di pioggia sporadica. Correnti calde dal nord Africa verranno richiamate sul Mediterraneo meridionale con un Ferragosto caldo al sud ed Isole. Si raggiungeranno infatti diffusamente i +30°C, ma con punte di +33/+34°C sul Tavoliere, +34/+36°C sulle zone interne della Sicilia e fino a +35/+37°C in Sardegna, nonostante le nubi di passaggio . Rimanete aggiornati!

