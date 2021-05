METEO MILANO – NUBI in transito ma con basso rischio di PIOGGIA, le previsioni per i prossimi giorni

Meteo Milano, la situazione

Meteo Milano – Buon fine settimana e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori della Lombardia! Le condizioni meteorologiche volgono verso un nuovo miglioramento sull’Italia, grazie all’allontanamento della perturbazione giunta nella giornata di venerdì. Tuttavia, il flusso si mantiene mediamente dai quadranti nord-occidentali e l’assenza di una figura anticiclonica ben salda sul Mediterraneo centrale, favorirà il transito di nubi sulle regioni settentrionali nel corso del weekend. Vediamo che tempo ci attende nelle prossime ore e per la prima parte della prossima settimana sulla città di Milano.

Meteo Milano: tempo stabile, ma con cieli a tratti nuvolosi

Il weekend è iniziato su Milano con una temperatura minima nel centro città di circa +11°C, ma con valori in periferia fino a +8°C, e con cieli velati. Il tempo si manterrà mediamente stabile anche nel prosieguo di giornata, ma con i cieli che diverranno gradualmente nuvolosi per il transito d’innocui addensamenti medio-alti; basso il rischio per locali brevi acquazzoni nella provincia di Milano. Anche la giornata domani, domenica 16 maggio, si osserveranno condizioni meteo su Milano sostanzialmente stabili, ma con nubi alternate a schiarite. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA IL METEO MILANO, SEMPRE AGGIORNATO.

Primavera in affanno, maggio ancora dinamico

Meteo Milano – Il mese di maggio, cosi come la stagione primaverile, è stata fin qui decisamente dinamica sull’Italia e sulla Lombardia. Osservando i principali modelli matematici, anche nel prosieguo mensile non si intravedono fasi più stabili e miti, bensì un rinnovarsi di condizioni meteo dinamiche con alternanza di periodi freschi ed instabili ad altri più asciutti; in particolare su Milano nei prossimi giorni non sono attese precipitazioni significative, più probabili invece sull’alta Lombardia, ma con possibile ritorno del maltempo nella terza decade del mese di maggio.

