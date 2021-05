METEO – TEMPERATURE FRESCHE per il periodo, ma quando arriva il CALDO primaverile? Le ultimissime

Meteo in miglioramento, ma non mancano le piogge

Meteo – Il tempo volge verso un generale miglioramento sull’Italia, in seguito all’allontanamento verso i Balcani della perturbazione atlantica giunta venerdì sul nostro Paese. Splende il sole sui settori tirrenici centrali e sulla Sicilia, mentre residui acquazzoni hanno interessato nel corso del mattino il Salento, la Basilicata e la Calabria tirrenica. Una debole perturbazione si addossa all’arco Alpino, portando deboli fenomeni nelle prossime ore sui settori di confine, mentre nubi alternate a schiarite caratterizzeranno il prosieguo di giornata sul resto d’Italia.

Maggio ancora con temperature fresche

Meteo – La stagione primaverile 2021 si sta contraddistinguendo, salvo brevi periodi, per le sue temperature piuttosto fresche rispetto alle medie stagionali. Anche in questa seconda decade di maggio le temperature risultano decisamente fresche, con qualche fiocco di neve che ha rifatto la sua comparsa anche sui settori appenninici centro-settentrionali. Nel prosieguo del mese, attualmente, non si intravedono significativi cambi di rotta, nonostante il tempo potrebbe risultare più stabile nel corso della prossima settimana; il flusso, infatti, si manterrà ancora dai quadranti nord-occidentali, grazie alla presenza di una vasta area depressionaria ben salda sul centro Europa.

Anticipo d’Estate ancora lontano

Meteo – Come anticipato, il mese di maggio potrebbe proseguire ancora con temperature piuttosto fresche per il periodo, quindi senza particolari eccessi di caldo. Osservando l’assetto barico a scala europea, nonostante il flusso umido tenderà ad alzarsi di latitudine nei prossimi giorni, sull’Europa permarrà una circolazione fresca che a tratti abbraccerà anche il centro-nord Italia. Al sud le temperature tenderanno gradualmente ad aumentare, portandosi tuttavia attorno alle medie del periodo. Al momento, quindi, l’anticipo d’Estate sembrerebbe rinviato, con il mese di maggio che rischia di concludersi in compagnia del flusso fresco Atlantico.

