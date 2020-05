METEO MILANO – Nubi irregolari per il primo giorno della FASE 2 di MAGGIO, ecco le previsioni per i prossimi giorni

Meteo: inizia la Fase 2 del mese di Maggio

Dalle immagini satellitari di questa mattina possiamo vedere qualche nube sulle regioni nord-occidentali, Alpi e tra Sicilia e Calabria, per il resto cieli sereni. Sulla città di Milano pertanto i cieli si presentano irregolarmente nuvolosi in queste ore a causa di nubi per lo più a bassa quota. Maggiori schiarite con il trascorrere della giornata e clima tipicamente primaverile con le temperature che raggiungeranno i 20°c nelle ore centrali della giornata. La settimana in corso trascorrerà con il tempo stabile in Italia e con le temperature in aumento. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI MILANO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Meteo Milano: sole e temperature in aumento nei prossimi giorni

Inizia così la fase 2 per l’emergenza da covid-19 e sull’Italia le previsioni meteo per oggi e per i prossimi giorni della settimana in corso indicano bel tempo con cieli in gran parte sereni salvo nubi irregolari in transito. Clima tipicamente primaverile anche se farà ancora fresco al primo mattino con i cieli sereni, mentre nelle ore centrali della giornata raggiungeremo i 25°c durante i prossimi giorni. L’Italia si troverà a metà strada tra l’Anticiclone africano sul Mediterraneo occidentale e le correnti più fresche continentali in transito sui Balcani, qualche corpo nuvoloso in arrivo tra domani e Mercoledì e locali disturbi al pomeriggio sulle Alpi e sui settori interni centro-meridionali.

Previsioni meteo 5 Maggio 2020

Per la giornata di domani sono attese delle nubi sulla Liguria al mattino, maggiore variabilità altrove con locali acquazzoni sulle Alpi nord orientali nel corso del pomeriggio. Tempo sostanzialmente stabile e asciutto per tutto l’arco della giornata sulle regioni centrali italiane con innocua nuvolosità in transito alternata ad ampie aperture. Cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni meridionali con locali addensamenti solo sulle isole maggiori. Temperature in generale rialzo da Nord a Sud.