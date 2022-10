Meteo Milano – Nuvolosità in transito ma con tempo stabile anche nei prossimi giorni, qualche pioggia sulle Alpi

Situazione meteo in Italia

Buongiorno e ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano! Dopo le piogge di ieri che hanno interessato molte regioni, il maltempo si sta spostando sulla Penisola Balcanica. Condizioni meteo dunque più stabili nella giornata odierna in Italia, con cieli soleggiati e residue piogge specie sul medio-basso versante adriatico. Ma nei prossimi giorni è in arrivo un nuovo impulso instabile. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.

Previsioni meteo Milano per la giornata odierna

Meteo Milano – Al mattino avremo tempo stabile su tutta la Lombardia con cieli poco nuvolosi per il transito di velature. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, salvo locali fenomeni sui rilievi alpini e prealpini. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Milano. Le temperature subiranno un calo nelle minime e un aumento nelle massime, comprese su Milano tra 12°C e 21°C.

Previsioni meteo Milano per domani

Meteo domani – Al mattino avremo tempo asciutto su tutta la regione con cieli poco o irregolarmente nuvolosi e maggiori schiarite sui settori meridionali della Lombardia. Al pomeriggio nuvolosità in aumento su tutti i settori con piogge sparse su Alpi e Prealpi e asciutto altrove. In serata tempo nuovamente asciutto su tutta la regione con cieli irregolarmente nuvolosi. Graduale schiarite in arrivo da ovest a partire dalle ore notturne. Di seguito la tendenza meteo per la settimana. Temperature stabili o in lieve aumento, comprese su Milano tra 14°C e 22°C.

CONTINUA A LEGGERE





Tendenza meteo i prossimi giorni

Tra domani e giovedì un impulso instabile interesserà il Sud e le Isole, mentre al Nord, come abbiamo anche appena visto, il tempo si manterrà stabile. Prossimi giorni quindi con tempo stabile e asciutto su Milano e la Lombardia, con al più qualche disturbo nuvoloso ed anche le temperature non subiranno variazioni di rilievo, mantenendosi in linea con le medie del periodo. Anche nel weekend il tempo dovrebbe mantenersi stabile, con l’alta pressione in rimonta da sud-ovest, ma con un flusso umido che potrebbe portare piogge sulle Alpi. Per saperne di più vi invitiamo a seguire i nostri prossimi editoriali meteo.





Rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano

Meteo su Milano autunnale nella giornata odierna con piogge attese ad inizio settimana. Da martedì deciso miglioramenti, ma con nubi sparse. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!