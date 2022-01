METEO MILANO – Pausa dell’INVERNO almeno fino al WEEKEND, con SOLE e TEMPERATURE in aumento. Le PREVISIONI

Situazione meteo in Italia

Salve e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano! Attuale situazione sinottica che mostra un robusto anticiclone tra le Isole Britanniche e l’Europa centrale con valori di pressione al suolo di circa 1040 hPa e che nel corso delle ore si andrà ad espandere anche verso il Mediterraneo. Tempo quindi stabile e soleggiato sulla Penisola Italiana, ma sulla Sicilia avremo ancora dell’instabilità residua a causa della presenza di una goccia fredda sul Canale di Sicilia. Di seguito vediamo dunque le previsioni meteo nel dettaglio di Milano.

Previsioni meteo di Milano per oggi

Meteo oggi – La giornata odierna sarà caratterizzata da condizioni meteo stabili su Milano e la Lombardia. Al mattino avremo tempo asciutto con prevalenza di cieli sereni su tutta la regione, salvo locali nebbie e foschie sulle pianure meridionali lungo il Fiume Po. Al pomeriggio non sono previste variazioni delle condizioni meteo con sole prevalente su tutti i settori. Anche in serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con cieli per lo più sereni e locali formazioni di nebbie e foschie ancora sulle pianure meridionali della Lombardia. Le temperature risultano in calo nei valori minimi e stabili o in lieve aumento in quelli massimi, comprese su Milano tra -2°C e +6°C. Venti assenti o molto deboli di direzione variabile. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA IL METEO MILANO, SEMPRE AGGIORNATO.

Meteo Milano domani

Meteo domani – Nella giornata di domani, grazie al maggiore coinvolgimento del Mediterraneo da parte del campo di alta pressione, le condizioni meteo si apprestano ad essere ancora più stabili. Al mattino su Milano e la Lombardia avremo tempo asciutto e prevalenza di cieli sereni, salvo locali nebbie e foschie lungo il Po. Al pomeriggio bel tempo con sole prevalente su tutta le regione. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e cieli sereni su tutti i settori. Temperature in aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi e su Milano saranno comprese tra 0°C e 7°C. Ventilazione debole dai quadranti occidentali. Vediamo di seguito la tendenza meteo per il weekend.