METEO MILANO: Peggioramento atteso entro il weekend, le piogge abbasseranno i livelli di inquinamento atmosferico

L’ ingresso delle correnti più umide a tutte le quote riporteranno qualche precipitazione in Italia. Anche a Milano si prevedono delle piogge entro il prossimo weekend, fenomeni tuttavia di debole o moderata intensità. Le correnti atlantiche faranno calare le temperature in Italia specie al centro e al sud dove in queste ore il clima risulta piuttosto mite e primaverile durante le ore centrali della giornata. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI MILANO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Previsioni meteo oggi e domani

Bel tempo in gran parte dell’Europa e dell’Italia per oggi sotto il dominio di un vasto e robusto campo di alta pressione. Modesto maltempo in arrivo per domani ad iniziare dalle regioni nord-occidentali d’Italia con piogge sulla Liguria e sul Piemonte. Maltempo in estensione a tutto il nord Italia in serata e nottata con neve sia sulle Alpi che in Appennino fino a 800 metri di quota. Mattinata ancora soleggiata al centro Italia, nubi in aumento in Toscana e prime piogge in arrivo al pomeriggio. Maltempo in serata e nottata su tutte le regioni eccetto lungo le coste dell’Abruzzo. Tempo prevalentemente asciutto e soleggiato sia sui settori peninsulari che sulle isole maggiori eccetto in Sardegna dove troveremo cieli irregolarmente nuvolosi con locali piogge o acquazzoni associati. Temperature in calo sia nei valori minimi che in quelli massimi.